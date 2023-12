Predseda SNS Danko vníma novú vládu pozitívne, rieši podľa neho problémy ľudí

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko vníma novú vládu pozitívne. Kabinet sa podľa neho konečne začal zaoberať vecami, ktoré ľudí čakajú ako nástrahy. Vyhlásil to v rozhovore v rámci hodnotenia vlády. Kritizoval pritom predošlé vlády, ktoré podľa neho tieto veci neriešili.

Danko avizuje po vzniku rezortu viac peňazí na šport aj fond pre cestovný ruch

"Pozitívum je, že konečne riešime veci, ktoré ľudia potrebujú vyriešiť," povedal Danko. Pozitívne vníma riešenia cien plynu, hypoték, problémov dôchodcov a pomoc rodinám. Ocenil by, keby sa vláda bavila aj o ďalšej pomoci, napríklad podpore bývania. Tvrdí však, že štát je po predchádzajúcich kabinetoch rozkradnutý. Tie podľa neho takmer 20 miliárd eur "rozflákali". Hovorí o šialených zákazkách v envirorezorte či o rodinkárstve. "Veľkou lyžicou míňali a ten stav financií je veľmi zlý," uviedol.

Danko avizuje prípravu viacerých projektov

Medzi priority SNS v budúcom roku zaradil Danko systémové opatrenia v oblasti cestovného ruchu a športu, keďže sa má zriadiť nové ministerstvo. To má zabraňovať chaosu v tejto oblasti. "Cestovný ruch a šport sú budúcnosť. Chcem, aby peniaze z hazardu išli do športu a do cestovného ruchu," podčiarkol. Avizoval, že strana pripravuje viaceré projekty v oblasti kultúry, pri obnove hradov a zámkov.