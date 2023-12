Danko avizuje po vzniku rezortu viac peňazí na šport aj fond pre cestovný ruch

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Nové ministerstvo cestovného ruchu a športu by malo prebrať úradníkov z jednotlivých rezortov, personálny nárast sa nepredpokladá. Podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko to uviedol v utorok. Avizuje zvýšenie financií pre športové zväzy a Fondu na podporu športu, ale aj vznik fondu na podporu cestovného ruchu. Odmieta, že nové ministerstvo má byť miestom na zamestnávanie funkcionárov SNS.

archívne video



SNS žiada koaličných partnerov, aby štát nepodporoval Globsec (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

"Snažíme sa, aby od prvého januára historicky športové zväzy dostali o 20 percent viac finančných prostriedkov, čo je zhruba 20 miliónov. Ďalších 30 miliónov pôjde na zdvihnutie podpory Fondu na podporu športu. (...) To sú peniaze z hazardu," priblížil Danko s tým, že preto je dôležitý kompetenčný zákon aj štátny rozpočet.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Do pripravovaného fondu na podporu cestovného ruchu by malo smerovať ďalších 30 miliónov eur. "Komunikujeme so zástupcami cestovného ruchu, hotelierov, aby v tom fonde peniaze opäť rozdeľovali stavovské organizácie," načrtol.

Danko verí, že ľudia o pár rokov existenciu nového ministerstva ocenia. Malo by podľa neho napríklad plánovať medzinárodné podujatia. "Každé športové podujatie je predsa veľkým efektom aj v rovine ubytovania a asi len hlúpy človek si môže myslieť, že cestovný ruch nie je budúcnosť," podotkol. Nový rezort by mohol tiež podľa neho nasmerovať ďalšie projekty na cestovný ruch. Pod rezortom má fungovať aj národná lotériová spoločnosť Tipos.

Splnomocnenec vlády pre cestovný ruch a šport Dušan Keketi, ktorý by mal novému ministerstvu šéfovať, potvrdil prípravu malého digitalizovaného ministerstva plného profesionálov. "Verím, že po týchto peripetiách v parlamente stíhame ten termín prvého januára, ale pripravujeme sa aj na iné varianty," uviedol.Ján Krišanda, budúci štátny tajomník rezortu, zdôraznil, že celá športová obec zriadenie ministerstva víta. "Je to naozaj v prospech celého slovenského športu a celého Slovenska," dodal.O novele kompetenčného zákona, ktorou sa má nové ministerstvo zriadiť, sa momentálne rokuje v Národnej rade SR.