Minister vnútra Šutaj Eštok konal v súlade so zákonom, vyhlásil Tibor Gašpar

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) postupoval pri svojich personálnych rozhodnutiach v súlade s ustanoveniami zákona. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý odmieta, že by minister robil personálne čistky. Považuje to za štandardnú personálnu prácu, ktorá sa deje po príchode nového ministra vnútra. Skonštatoval to v diskusii v pléne NR SR k návrhu na odvolanie Šutaja Eštoka.