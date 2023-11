Pellegrini prerušil schôdzu k odvolávaniu ministra vnútra do utorka

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Diskusii o návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v Národnej rade (NR) SR dominovali aj v piatok dopoludnia vystúpenia vládnej koalície. Prihlásených ostáva stále zhruba 30 rečníkov písomne. Vystúpiť stihol len jeden za poslanecký klub, a to Tibor Gašpar (Smer-SD). Následne požiadal o slovo opäť minister. Opozícia reagovala len faktickými poznámkami.

Schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi vnútra SR bude pokračovať v utorok (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Po jeho vystúpení zo sály odišli prítomní koaliční poslanci, neostal tak žiaden spravodajca. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) ozrejmil, že tak ako vo štvrtok (23. 11.) večer odišli zo sály zástupcovia koalície, a tým aj predkladatelia návrhu, rovnako chýba v piatok spravodajca. Preto prerušil rokovanie až do utorka (28. 11.) do 9.00 h.

Šutaj Eštok to označil za frašku

Šutaj Eštok vo svojom vystúpení označil dôvody na jeho odvolávanie v návrhu opozície za frašku. "Chápem, že ste pochopili, že nelegálna migrácia sa musí riešiť a že ste to do odvolávania dali len preto, lebo by tam nemalo čo byť," podotkol s tým, že celá diskusia sa zúžila len na "čurillovcov". Podčiarkol pritom, že títo vyšetrovatelia sú naďalej obvinení, preto sú postavení mimo služby.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predstavitelia klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ kritizovali jeho vystúpenie vo faktických poznámkach. Igor Matovič skonštatoval, že vystúpilo absolútne zlo. Roman Mikulec a Gábor Grendel reagovali, že ho nechcú odvolať pre postavenie vyšetrovateľov mimo služby, ale pre spôsob, akým to urobil. Vyčítali mu, že najskôr konal, až potom hľadal argumenty a zákonné dôvody. Rovnako mu vyčítali, že sa neobrátil na Úrad na ochranu oznamovateľov, keďže niektorí vyšetrovatelia mali status chráneného oznamovateľa.

Mária Kolíková (SaS) opätovne vyčítala vládnej koalícii priebeh rokovania. Skonštatovala, že koalícia plánovala ukončiť rokovanie v piatok skôr, napriek tomu naťahovala čas a nedovolila opozičným rečníkom vystúpiť. Predseda parlamentu reagoval, že ak je prihlásená do diskusie, svojich 20 minút na vystúpenie mať bude, keď sa dostane na rad.