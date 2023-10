Podľa Mikulca chce Smer personálne zmeny v orgánoch činných v trestnom konaní a zamedziť vyšetrovaniam

Roman Mikulec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Smer-SD chce robiť v orgánoch činných v trestnom konaní (OČTK) personálne zmeny, odovzdať ich oligarchom a zamedziť vyšetrovaniam. Vyhlásil to exminister vnútra Roman Mikulec z hnutia OĽANO a priatelia.

"Najdôležitejšie, o čo Ficovi v kampani išlo a pôjde mu aj teraz, je prioritne to, aby zastavil vyšetrovania, vstúpil do OČTK a vrátil to, čo tu fungovalo za jeho vlád," uviedol Mikulec. Hovorí o snahe dostať z funkcie policajného prezidenta Štefana Hamrana a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Poukázal na prebiehajúce vyšetrovania viacerých káuz, ktoré sa týkali aj nominantov vlád Smeru-SD a Hlasu-SD.

Archívne video: Tlačová konferencia k vyhláseniu oficiálnych výsledkov volieb

Tlačová konferencia k vyhláseniu oficiálnych výsledkov volieb (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Líder Smeru-SD Robert Fico uviedol, že strana je po voľbách pripravená na personálne zmeny v OČTK, no jej cieľom nie sú zmeny v základnej infraštruktúre orgánov. Problém vidí v súčasných politických nomináciách na rôzne pozície, napríklad vo vedení Úradu špeciálnej prokuratúry. Poukázal na rôzne obvinenia a kauzy. "Nikto ich nebude zatvárať, to je vec OČTK," deklaroval.