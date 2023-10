Nečakané prekvapenia aj trpká pachuť prehry: TAKTO sa výsledky odlišovali od prieskumov, rozdiel v číslach je enormný!

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar, Ramon Leško, Agentúra Median pre RTVS)

BRATISLAVA – Koniec najväčšieho sviatku demokracie, parlamentných volieb, je konečne tu a Slovensko už dnes pozná svojich víťazov aj porazených. Cez brány parlamentu sa s neochvejným prvenstvom prebojovala strana Smer-SD so ziskom necelých 23% voličských hlasov. V priebehu volebnej noci sme sa však dočkali aj nečakaných prekvapení. Ako veľmi sa líšili skutočné výsledky od predvolebných prieskumov, či výsledkov exit pollu agentúry Focus? Takémuto rozdielu jednoducho neuveríte.

Smer-SD na tlačovej konferencii ďakuje voličom za hlasy (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Výsledky septembrových parlamentných volieb boli pre mnohých ľudí prekvapením. O to trpkejšiu pachuť v ústach zanecháva výrazný rozdiel medzi skutočnými volebnými výsledkami a agentúrnymi prieskumom s exit pollom, ktorých výsledky predpovedali úplne iného favorita.

Víťaznú trojicu, ktorá sa stala definitívnym víťazom parlamentných volieb, tvoria strany Smer-SD (22,94%), Progresívne Slovensko (17,96%) a Hlas-SD (14,7%). Úplným víťazom sa však napriek predpovediam, ktoré favorizovali Progresívne Slovensko stala strana Smer-SD.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Aj keď by sa podľa výsledkov exit pollu agentúry Focus prvá trojica vôbec nezmenila, poradie strán sa výrazne líšilo. Výsledky povolebného prieskumu favorizovali stranu Progresívne Slovensko, ktorá by podľa tohto prieskumu Smeru-SD uchmatla prvenstvo so ziskom 23,5% hlasov voličov.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Politický matadori sa parlamentu vyhli oblúkom: Nečakané prekvapenia aj trpká pachuť prehry

Reálne výsledky volieb sa napokon líšili aj v tom, ktoré strany obsadia parlamentné kreslá. Z výpočtov o zostavovaní budúcej vlády tak definitívne vypadla strana Republika. Tá sa napriek pozitívnym predpovediam agentúrnych prieskumov a exit pollu cez 5-percenntú hranicu neprebojovala. Zatiaľ čo prieskumy jej prisudzovali zisk v rozmedzí od 5,4 až do 8 percent, jej reálny volebný výsledok 4,75% nestačil na prechod bránami parlamentu.

(Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Cez brány parlamentu sa napokon neprebojovala ani Kollárova Sme rodina, ktorú predvolebné prieskumy stavali na hranicu zvoliteľnosti. S o ziskom 2,21% hlasov voličov sa však výsledok skoro zhodoval s výsledkami povolebného exit pollu, ktorý strane pripísal 2,3% všetkých hlasov.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)