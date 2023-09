Zlomený Kollár netají sklamanie, politici reagujú na výsledky hlasovania: Stane sa Hlas drahou nevestou?

(Zdroj: Tip čitateľa, Topky/ Vlado Anjel, Ján Zemiar, Maarty)

Reakcia strany SaS na vlastné výsledky exit pollu (Zdroj: Topky/Maarty)

Predstavitelia Smeru-SD sa schádzajú vo volebnej centrále v sídle strany, od parlamentných volieb očakávajú pozitívny výsledok. Exminister vnútra za stranu Robert Kaliňák je presvedčený, že do Národnej rady (NR) SR sa Smer-SD dostane. Podpredseda strany Juraj Blanár verí v dobrý výsledok. Predseda strany Robert Fico prišiel do volebnej centrály. Pre médiá sa zatiaľ nevyjadril.

"Pevne verím, že budeme prví," uviedol Blanár. Počkať však podľa neho treba na výsledky. Myslí, že Smer-SD urobil kus dobrej roboty a napriek "presilovke" strane ľudia dôverujú. "V prvom rade mám očakávania, že si ľudia uvedomia vážnosť situácie," uviedol a kritizoval vládnutie v uplynulých troch rokoch. Dodal, že po oznámení výsledkov bude všetko záležať od toho, kto sa do parlamentu dostane a či bude možné vládu zložiť.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Priblížil, že strana bude robiť aj paralelné sčítavanie hlasov. Po zatvorení volebných miestností budú čakať na zápisnice od svojich členov jednotlivých komisií. Zatiaľ neeviduje náznaky spochybňovania výsledkov. Podľa jeho informácií môže byť zaujímavá aj volebná účasť.

VOLEBNÁ NOC 🇸🇰 👉 Na centrále SMER-SSD, priebežne sledujeme situáciu počas volebnej noci. Posted by Tibor Gašpar on Saturday, September 30, 2023

Kaliňák považuje za kardinálnu otázku pre každú stranu to, či sa dostane do NR SR. Všetko ostatné je podľa jeho slov otvorené a ďalšie otázky označil za dohady. Otázne bude to, ako si ľudia vyberali svojich zástupcov a ako by podľa nich malo Slovensko vyzerať v budúcnosti. Ani Kaliňák zatiaľ neeviduje informácie o možnej manipulácii výsledkov. Podotkol však, že napríklad volebné moratórium niektorým politikom nič nehovorí a do poslednej chvíle si robili kampaň.

Predseda SMER_SSD Robert Fico bol voliť so svojou mamou Emíliou (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Volebnú noc si užívajú kandidáti na poslancov národnej rady vo volebnom štábe strany SaS. Po zverejnení výsledkov exit pollu agentúry Focus sa naprieč celou miestnosťou rozniesol burácajúci radostný krik. Podľa predsedu strany Richarda Sulíka by však mali byť zatiaľ s emóciami opatrní. „Pozeráme sa na to s opatrným optimizmom. Berieme to ako silný odkaz od nášho voličského jadra, aby sme to nabudúce robili čitateľnejšie,“ reagoval predseda.

Sulík netajil ani svoje nadšenie z toho, že podľa exit pollu agentúry Focus by sa cez brány parlamentu neprebojovala strana SNS pod vedením Andreja Danka.

Reakcia Richarda Sulíka na exit poll a gratulácia strane PS (Zdroj: Topky/Maarty)

"Čo sa týka možnej budúcej koalície, tak ak by tie exit polly platili, nevyzeralo by to až tak zle. Nebudem ďalej špekulovať, počkáme si na lepšie, pevnejšie, spoľahlivejšie výsledky," skonštatoval. Výsledky vníma ako silný odkaz od ich voličského jadra, aby to nabudúce robili čitateľnejšie. Zároveň k výsledkom exit pollov pogratuloval hnutiu Progresívne Slovensko.

(Zdroj: Topky/Maarty)

„Počkáme, kým budú reálne výsledky. (...) Exit polly sú exit polly a reálne výsledky sú reálne výsledky. Trpezlivosť máme, máme za sebou už osem rokov, tých pár minút ešte vydržíme,“ povedal predseda KDH Milan Majerský.

Vyjadrenie predsedu KDH Milana Majerského k výsledkom exit pollu (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

"Mojou úlohou ako predsedu bolo doviesť KDH do parlamentu, všetko nad päť percent bude splnená úloha. Samozrejme, každé jedno percento navyše by bola o to väčšia radosť," povedal. Špekulovať nad možnosťami, ktoré dajú reálne výsledky volieb, nechcel. "Čakáme na oficiálne čísla, potom to budeme komentovať," dodal. Podľa dvoch zverejnených exit pollov dosiahlo KDH výsledok, ktorý by zaručoval hnutiu mandáty v Národnej rade SR.

(Zdroj: KDH)

„Ešte nie je koniec, počkáme si na oficiálne výsledky. Ďakujeme všetkým voličom,“ povedala stručne líderka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská. Podpredseda strany Demokrati Jaroslav Naď sa pozerá na výsledky exit pollov so sklamaním a ľútosťou. Čaká však na finálne výsledky.

(Zdroj: Topky/Maarty)

"Ľudsky aj v zmysle záujmov strany by sme boli radšej, keby sme tam mali vyššie čísla," skonštatoval. Poukázal na to, že v ostatných voľbách boli veľmi veľké rozdiely medzi exit pollom a finálnymi výsledkami. "Počkáme si na výsledky a potom zaujmeme nejaké stanovisko," dodal. Demokrati by sa podľa dvoch zverejnených exit pollov do Národnej rady SR nedostali.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Progresívci oslavujú: Exit poll im nahral do kariet!

Volebná noc sa v plnom prúde rozbieha už aj v centrále strany Progresívne Slovensko, ktorá by sa podľa výsledkov exit pollu stala nečakaným víťazom parlamentných volieb. V momente, kedy sa priaznivci strany dozvedeli správy o svojom možnom víťazstve sa vo volebnom štábe spustil dlhý potlesk.

Atmosféra po vyhlasení výsledkov exit pollu v centrále Progresívneho Slovenska (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Michal Šimečka, predseda strany, ktorá by podľa exit pollu vo voľbách získala prvenstvo si myslí, že s reakciami by mali byť zatiaľ opatrný. Dodal, že už v minulých voľbách boli v exit polle koalícii PS Spolu pripísané väčšie výsledky, ani napriek pozitívnym vyhliadkam sa však do parlamentu nedostali.

"Zatiaľ nemáme žiadne reálne spočítané výsledky, máme exit polly, ktoré vyzerajú nádejne alebo pozitívne z hľadiska našej strany, ale bol by som veľmi opatrný akokoľvek komentovať výsledky exit pollov," povedal Šimečka novinárom. Pripomenul situáciu z parlamentných volieb z roku 2020, keď koalícii PS-Spolu prisúdili exit polly omnoho viac percent, ako boli konečné výsledky.

Reakcia Michala Šimečka na výsledky exit pollu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kollár to má nahnuté: Dvere parlamentu sa mu môžu zabuchnúť pred nosom

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár očakáva, že v Bratislave bude rekordná účasť v predčasných parlamentných voľbách. "Neklesáme zatiaľ na mysli alebo na duchu, ale počkáme, ako sa dopočítajú tie ostatné časti Slovenska, ale v Bratislave si myslím, že bude rekordná účasť," uviedol s tým, že podľa jeho informácií bude účasť v niektorých okrskoch až okolo 80 percent.

Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár si po predbežných výsledkoch predčasných parlamentných volieb nemyslí, že to jeho strana dotiahne do parlamentu. Nízky podiel hlasov si vysvetľuje vysokou účasťou vo voľbách a antikampaňou. "Na parlament to už hnutie Sme rodina asi nevytlačí, takže vnímame to ako vôľu ľudí. Takto sa rozhodli, musíme to rešpektovať, musíme sa s tým vysporiadať," povedal.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Matovič považuje výsledky za malý-veľký zázrak!

"Dokonané … nastáva krátky čas, kedy sme už o svojom osude rozhodli, ale ani sami nepoznáme rozhodnutie. Každopádne už je to dané a nič to nezmení. Vyhrala Mafia alebo Ľudia. ps. Všetkým Vám, čo ste nám držali tri roky chrbát, skláňam hlbokú poklonu," napísal Igor Matovič na sociálnej sieti.

DOKONANÉ … nastáva krátky čas, kedy sme už o svojom osude rozhodli, ale ani sami nepoznáme rozhodnutie. Každopádne už je... Posted by Igor Matovic on Saturday, September 30, 2023

Líder OĽANO a priatelia Igor Matovič považuje výsledky exit pollov, podľa ktorých by sa koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí dostala do parlamentu, za malý veľký zázrak. Tri a pol roka čelili podľa neho extrémnej nenávisti a propagande skoro všetkých médií aj opozície. Uviedol to po príchode na volebnú centrálu krátko pred polnocou.

"Držme si palce, aby to dokopy pre demokratické Slovensko ráno nebolo horšie," uviedol Matovič. Ako poznamenal, do rána bude tŕpnuť, aby predseda Smeru-SD Robert Fico nemal ústavnú väčšinu ani nemohol zložiť vládu. "Určite nezaspím, dokým nebudú finálne výsledky," dodal. Finálne percentá volebnej koalície odhadovať nechcel. Sobotu (30. 9.) podľa svojich slov strávil aj "kampaňovaním".

(Zdroj: Topky/Maarty)

Hnutie Republika bude rešpektovať výsledky volieb, ktoré sú odrazom vôle občanov. Napriek tomu dúfa, že Progresívne Slovensko (PS) nebude víťazom volieb. V reakcii na zverejnené exit polly to vo volebnej centrále Republiky v Nitre povedal jej predseda Milan Uhrík.

Zdôraznil, že exit polly berie s rezervou. "Mnohí naši voliči sú takí, že odmietajú v prieskumoch povedať, koho volili," podotkol Uhrík. Skonštatoval, že hnutie Republika by mrzelo, keby sa potvrdili výsledky exit pollu a PS by sa stalo víťazom volieb. "Ak to tak bude, budeme to rešpektovať. Veríme však, že aj naše percentá, ktoré prieskum odhaduje na šesť percent, budú ešte rásť," dodal.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)