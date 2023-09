Zákaz politiky v médiách je na smiech! Sociálne siete veselo porušujú moratórium: Odborníci hovoria o neetickosti

Politológovia prezradili svoj názor na moratórium. (Zdroj: Facebook/Jozef Lenč Zomri, Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že aj vy ako voliči máte na sociálnych sieťach plno otázok o tom, prečo si politici aj uprostred štvrtka a piatka robia v statusoch takmer čo sa im zachce. Nie ste sami a už dlho sa uvažuje o tom, aký má moratórium vlastne okrem rozhlasu a televízie význam. Ak totiž vynecháme tieto 2 typy médií, tak to vyzerá tak, že aj počas moratória politici voličom na sociálnych sieťach formou statusov odovzdávajú rôzne múdrosti či rady. Niektoré statusy vyzerajú nevinne, no niektoré priamo vyzývajú na krúžkovanie toho, či onoho čísla. Tradičné médiá pritom musia ohľadom volieb počas týchto dvoch dní ako také zákonne mlčať. Je to v poriadku? Pýtali sme sa na to politológov.