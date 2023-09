Kampaň OĽaNO v uliciach Lučenca sa zmenila na drámu! Po Pročkovi hádzali vajcia a prišiel aj úder do hlavy

Pročkovi v Lučenci na hlave pristáli vajcia. (Zdroj: Facebook/Jožo Pročko - stránka)

LUČENEC - V poslednom čase sa zdá, že čokoľvek sa okolo kandidátov koalície OĽaNO a priatelia stane, vždy to skončí násilím alebo bitkou. V poslednom prípade je hlavným účinkujúcim bývalý zabávač a poslanec Jozef Pročko, ktorého v Lučenci na námestí podrobili ostrej kritike podporovatelia kontroverzného hnutia Brat za brata. Bývalá televízna hviezda totiž skončila so škrupinami od vajec na hlave a dokonca prišiel aj úder. Nie je to pritom tak dávno, čo sa okolo Igora Matoviča a ďalšieho kandidáta v Petržalke odohralo tiež násilie s tým rozdielom, že Pročko sa s nikým biť nešiel. Bol pasívnou obeťou nespokojnosti.

archívne video

Kandidát hnutia OĽANO-KÚ-ZA prichytený pri bitke (Zdroj: Tip čitateľa)

"Sme v Lúčenci s Petrom Pollákom a odchádzame, pretože tuto ľudia z Brat za brata narúšajú akciu," popisuje počas začiatku prenosu Pročko, ktorý si celý incident z Lučenca nahral.

Najskôr slovná kritika, potom prišli na rad vajcia

Po niekoľkých minútach sa celý konflikt zo slovnej potýčky zvrháva aj na fyzickú. Jeden z mužov síce Pročkovi kamerovanie opätuje, no kritizuje ho len slovne. "Prečo mi nadávate do parazitov? Preto, že sme Romáci?" pýta sa muža, ktorý len slovne kritizoval partiu z OĽaNO. "Aké dotácie? Čo slovo, to klamstvo!" reaguje priamo Pročko. Muž s bradou sa neskôr obáva pokračovať v kritike, lebo sa podľa vlastných slov bojí právnych následkov.

Po pár minútach sa však blíži muž v čiernom tričku Brat za brata a bez slov s úsmevom na perách hádže po Pročkovi vajcia. Najskôr sa celkom netrafí, no potom Pročkovi uštedrili ranu vajcom rovno po hlave.

Celé VIDEO z vysielanie z Lučenca (konflikt vypukne v čase po 11:40):

Pročko začal mužov naháňať a kamerovať, polícia

Pročko sa neskôr bolestivo chytá za hlavu, lebo ho do nej niekto evidentne udrel. Z ničoho nič mu však pristane na hlave ďalšie vajce, pričom politik začne muža s mobilom naháňať. Pročko pritom mužov a políciu alarmuje stále s vajcami na hlave. "Môžete ho zastaviť?“ adresuje slová mestským policajtom. Mužov totiž Pročko nasledoval až do auta, pričom následne z námestia ušli. Ešte predtým ich však ešte Pročko konfrontoval v blízkej reštaurácii.

(Zdroj: Facebook/Jožo Pročko - stránka)

Muži odišli preč, polícia na videu nezakročila

"Hodili mi vajíčka do hlavy, s čím nemám problém, ale udreli ma päsťou zozadu do hlavy," povedal Pročko, stále sa držiac za hlavu. "Povedal, že ho nemôže zadržať, lebo to je stret záujmov. Čo ho mám teraz ja udrieť? Mám ho päsťou udrieť?" pýta sa ľudí rečnícky Pročko. Ide pritom už o tretí prípad, kedy sa v blízkosti kandidátov za OĽaNO objavila fyzická agresia.