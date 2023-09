Preferujete ženy či mužov na čele kandidátky? Veľké POROVNANIE strán, TIETO si trúfli obsadiť nežnejšie pohlavie

Na čelách kandidátok sa ženy objavujú oveľa menej často, ako muži. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, Maarty, Ján Zemair, Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Voľby tu máme čo nevidieť, no ešte kým definitívne začnú, prejdeme si jemnou analýzou stratégie jednotlivých strán. Tentokrát sme sa zamerali na jednotky kandidátok. Konkrétne ide o to, kto sa rozhodol za volebného lídra postaviť ženu a kto muža. Už z prvotného zamyslenia sa je určite evidentné, že tento súboj ženy na Slovensku už dlhšie nevyhrávajú, ba čo viac, ani sa nepribližujú k počtom mužských lídrov. Napriek tomu si ale urobíme malé porovnanie.

archívne video

Hlas-SD si myslí, že vláda a polícia pri migrantoch zlyhávajú (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

♂ Muži si berú väčší kus ♂

Muži už roky a dlhodobo dostávajú na Slovensku väčší priestor na to, aby sa angažovali do volieb z čela kandidátky. Strany po ženách siahajú naozaj len zriedka, a nižšie uvádzame dôkaz pred týmito voľbami.

Republika

Kontroverzne vnímaná strana Republika siahla po odídencovi z ĽSNS a europoslancovi Milanovi Uhríkovi.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Kresťanskodemokratické hnutie

KDH malo za svoju dobu existencie síce už viacero predsedov, no vždy išlo o mužov. Aj teraz je tomu tak a kresťanských demokratov do volieb vedie župan Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kotlebovci - ĽSNS

V prípade ďalšej extrémnej strany ĽSNS to už chvíľu vyzeralo, že budú mať krízu na volebného lídra, keďže Marian Kotleba tento rok ešte kandidovať nemôže. Viaže ho k tomu právoplatný rozsudok v kontroverznej kauze šekov. Kotlebovci teda siahli po Marekovi Kotlebovi.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

O novej podobe SDKÚ sa toho vie menej, ako málo. Nerobia ani tlačové konferencie a ich obsahovú štruktúru poznáme len cez ich kandidátnu listinu na stránke ministerstva vnútra. Stranu povedie do volieb súkromný podnikateľ Branislav Rybárik.

(Zdroj: Facebook/SDKÚ-DS)

Srdce vlastenci a dôchodcovia - Slovenská národná jednota

Podobne je to aj v prípade strany Srdce vlastenci a dôchodcovia, ktorú do volieb vedie najstarší líder tohtoročných volieb Vladimír Zeman.

(Zdroj: srdce-snj-sv.sk)

Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny

Alianciu po rozštiepení povedie do volieb ďalší muž Krisztián Forró.

(Zdroj: Facebook/Forró Krisztián)

Hlas - sociálna demokracia

Po rozkole v strane Smer v roku 2020 vznikla nová strana Hlas-SD, ktorú založil a do volieb povedie bývalý premiér a bývalý predseda parlamentu Peter Pellegrini.

TK strany Hlas-SD: Vláda a polícia pri migrantoch zlyhávajú (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Slovenská národná strana

Slovenskú národnú stranu po roku 2020 dostal mimo parlamentu a len tak-tak získala štátny príspevok. No teraz sa karta obrátila a SNS v prieskumoch opäť siaha na úroveň nad 5 percent. SNS opäť do volieb vedie právnik Andrej Danko.

Andrej Danko (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

My Slovensko

Pomerne neznámu a novú stranu My Slovensko vedie do volieb ekonóm Štefan Panenka.

(Zdroj: Facebook/My Slovensko)

Sme rodina

Stranu Sme rodina do týchto volieb opakovanie povedie jej predseda a aktuálny šéf parlamentu Boris Kollár.

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

SASKA

Hoci sa strana Sloboda a Solidarita pýši novou grafikou, názvom SASKA a mottom "Meníme hru.", čo sa týka obsadenia čela kandidátky, hra sa vôbec nezmenila. Aj toho roku sa na jej čele objavuje dlhoročný predseda a zakladateľ strany Richard Sulík.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Slovenské hnutie obrody

Kontroverzne vnímaný subjekt Slovenské hnutie obrody aj počas týchto volieb povedie politológ Róbert Švec.

(Zdroj: Facebook/SHO)

Spravodlivosť

Aj strana Spravodlivosť patrí do košiara, o ktorej prakticky nič nevieme a nijako sa neprezentuje (s výnimkou sociálnych sietí). Do volieb ju vedie Vladimír Chlebo.

(Zdroj: Spravodlivosť)

Modrí, Most-Híd

Pri zoskupení Modrí, Most-Híd máme na čele dokonca mužské duo, pričom v značnom popredí na jednotke je dvojnásobný expremiér Mikuláš Dzurinda. Aj v prípade strany Most-Híd však ide o mužské velenie v podobe Lászlóa Sólymosa, ktorý sa so svojou platformou odštiepil od Aliancie.

(Zdroj: TASR/František Iván)

Vlastenecký blok

Aj strana Vlastenecký blok je do volieb vedená pod mužským obsadením v podobe Ivana Stanoviča.

(Zdroj: YouTube/Vlastenecký blok)

Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana

Na mužské vedenie stavilo aj zoskupenie okolo Maďarského fóra, ktoré do volieb vedie bývalý poslanec Zsolt Simon.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Komunistická strana Slovenska

Prekvapenie sa nekoná ani pri Komunistickej strane Slovenska, ktoré do volieb povedie dlhoročný predseda Jozef Hrdlička.

(Zdroj: Facebook/KSS)

Progresívne Slovensko

Momentálnu druhú stranu v prieskumoch do volieb prekvapivo vedie muž, aj keď sa strana z hľadiska pohlavia pýši poprepletanou kandidátkou. Progresívne Slovensko vedie do volieb aktuálny a vôbec prvý slovenský podpredseda európskeho parlamentu Michal Šimečka.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Princíp

Stranu Princíp do volieb vedie ďalší muž Atila Géňa.

(Zdroj: Facebook/Princíp)

Smer - sociálna demokracia

Už tradične v prieskumoch najsilnejšiu stranu Smer do volieb vedie jej dlhoročný predseda, bývalý trojnásobný premiér Robert Fico.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

♀ Ženám politické strany veria menej ♀

Ako uvidíte nižšie, výber strán, kde sa do čela kandidátky dostali ženy, je podstatne menej.

Karma

Aj keď mal pôvodne stranu Karma do volieb viesť Ondrej Janíček, po nezhodách sa pomery vo vedení strany a aj kandidátky zmenili, a tak ju do volieb vedie obchodná diplomatka z Humenného Adriana Szaboová.

(Zdroj: Facebook/Karma - politická strana)

Demokrati

Veľký ústupok v prípade volebného líderstva urobil bývalý premiér Eduard Heger, keď založil stranu Demokrati. Tú do volieb prekvapivo nevedie on, ale lekárka a dlhoročná primárka Andrea Letanovská.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Spoločne občania Slovenska

Asi najväčším personálnym prerodom kandidátky (už po jej júlovej uzávierke) prešla strana Spoločne občania Slovenska. Tú najnovšie do volieb vedie Anna Schlosserová pro forma z druhého miesta, pričom prvé obsadila Zuzana Kondrlíková Plháková, ktorá však už nie je súčasťou strany.

(Zdroj: Facebook/SOS)

Pirátska strana Slovensko

Slovenskú verzia Pirátskej strany do volieb vedie aktivistka, protikorupčná bojovníčka a ekonómka z Bratislavy Zuzana Šubová.

Zuzana Šubová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

OĽaNO a priatelia

Už ďalší ústupok v prípade volebného líderstva urobil na kandidátke urobil aj šéf koalície OĽaNO a priatelia Igor Matovič. Ten si opäť vyberá posledné miesto kandidátky a to prvé prenechal žilinskej županke Erike Jurinovej, pričom celú situáciu ešte okorenil tak, že ak Jurinová dostane viac krúžkov ako on, tak sa stane novou šéfkou OĽaNO. Viacerí politológovia a odborníci však o jej možnom krúžkovacom víťazstve už teraz dosť výrazne pochybujú.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Záver

V súhrne môžeme povedať, že až 20 strán sa do volieb rozhodlo z hľadiska prvenstva kandidátky vystupovať cez mužských lídrov a len 5 sa do volieb púšťa so ženskými líderkami na kandidátkach. Žien na čele kandidátky je teda tohto roku len 20%, zatiaľ čo mužov 80%.

(Zdroj: Topky)