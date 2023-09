Voľby na Slovensku budú zlomové, takpovediac civilizačné, tvrdí Šimečka

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Je to voľba medzi minulosťou, a sem patrí aj hrozba medzinárodnej izolácie, otočky k Rusku, a budúcnosťou v silnej, demokratickej Európe," zdôraznil Šimečka. Dobré vzťahy s Francúzskom a inými európskymi štátmi považuje za kľúčové pre zahraničné politiku na to, aby krajina vedela v EÚ presadzovať záujmy v prospech svojich občanov. Dôležitosť dobrých a konštruktívnych vzťahov ilustruje napríklad na migračnej kríze, ktorej riešenie je v spolupráci všetkých krajín. Situáciu nevie krajina vyriešiť sama. PS preto garantuje, že krajina bude plnohodnotným, aktívnym a konštruktívnym členom medzinárodných organizácií.

Archívne video

Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka predstavil volebný program (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

V zahraničnej politike vidí podpredseda PS Tomáš Valášek predovšetkým dve výzvy. Jednou z nich je pokračujúca pomoc Ukrajine, a to nielen humanitárna a finančná, ale aj vojenská. Druhú vidí v zapojení slovenských podnikateľov a firiem do následnej obnovy Ukrajiny po skončení sa vojny. Poukázal na to, že čím prosperujúcejší bude západ Ukrajiny, tým to bude lepšie pre ekonomiku východného Slovenska.

Na margo utečeneckej krízy poznamenal, že problém treba riešiť odborne a konštruktívne, nie si na tom robiť politickú kampaň pred voľbami. Hnutie podľa neho podporí otvorenie parlamentnej schôdze, kam budú predložené reálne a konštruktívne nápady na riešenie. Vážnejšie zobrali návrhy vlády, hoci ani tie nie sú bez rizík. Valášek súhlasí s tým, že zrušenie vydávaného potvrdenia uľahčí nehumánnu situáciu, za dôležité však považuje, aby úrady neprestávali v kontrole. Slovensko by sa nemalo stať "prietokovým ohrievačom", pripomenul, že migranti nie sú len utečenci zo Sýrie, ale aj pašované ženy proti svojej vôli.