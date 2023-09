Voliť môže vyše 4,3 milióna ľudí, z toho 185-tisíc je prvovoličov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Počet potenciálnych voličov sa od predošlých parlamentných volieb znížil o takmer 100.000 osôb," skonštatovala hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. Ako pripomína, právo voliť majú všetci občania SR, ktorí dosiahli vek 18 rokov najneskôr v deň volieb. Viac ako 60 percent z potenciálnych voličov tvoria osoby v aktívnom veku od 31 do 64 rokov. Predstavujú 2,6 milióna ľudí. K urnám môže prísť tiež približne 981.000 dôchodcov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov). Seniori tak predstavujú niečo viac ako pätinu (22,6 percenta) potenciálnych voličov.

archívne video

Fico o tajnej dohode s Pellegrinim: Ak vyhráme voľby, chcem post predsedu vlády, nemám komu čo ponúkať (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Najviac potenciálnych voličov žije v TÝCHTO krajoch

Najmenšia je veková skupina mladých voličov do 30 rokov. Štatistický úrad SR odhaduje, že v tejto vekovej skupine žije na Slovensku 737.000 obyvateľov. Mladí do 30 rokov tak tvoria len 17 percent spomedzi voličov. Z regionálneho hľadiska najviac potenciálnych voličov, vyše 600.000, žije v Prešovskom a Košickom kraji. Najmenej, len necelých 460.000 voličov má trvalý pobyt v Trnavskom kraji. V jesenných voľbách môže prvýkrát voliť poslancov národného parlamentu 184.800 prvovoličov. "Sú to mladí ľudia vo veku od 18 do 21, ktorí sa stali plnoletými v čase od posledných parlamentných volieb," vysvetlila hovorkyňa.

Niektorých voličov čakajú prvé voľby v živote

Najviac prvovoličov, viac ako 30.000, má trvalý pobyt v Prešovskom a Košickom kraji. Najmenej, vyše 17.000 prvovoličov býva v Trenčianskom či Trnavskom kraji. Z celej skupiny prvovoličov len približne 30 percent tvoria mladí vo veku osemnásť rokov, pre ktorých budú najbližšie parlamentné voľby úplne prvé v živote. Ide o 53.300 mladých, ktorí sa stali plnoletými a získali právo voliť až v čase po posledných župných a obecných voľbách.

Odhady počtu voličov Štatistického úradu SR nemožno zamieňať s počtom voličov zapísaných v zoznamoch voličov, ako ho uvádza volebná legislatíva a ako sa bude zverejňovať v definitívnych výsledkoch volieb, upozornil úrad. Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.