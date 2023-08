Šimečka útočí na Smer, Kaliňák šéfovi PS naložil: Už je ako Matovič

(Zdroj: Getty Images, Topky/ Ramon Leško, Vlado Anjel)

Smer-SD o konsolidácii verejných financií (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predseda strany Progresívne Slovensko na sociálnej sieti tvrdí, že predseda Smeru-SSD Robert Fico sa mu vyhýba. Michal Šimečka sa tak rozhodol verejne vyzvať svojho politického soka do predvolebnej diskusie. „Tieto voľby budú súbojom minulosti a budúcnosti. Návrat minulosti chce Robert Fico. Nám v PS naopak ide o to, aby sa Slovensko už konečne pohlo smerom k budúcnosti. Preto je dôležité, aby sa tieto dve zásadne odlišné vízie pre Slovensko porovnali v jednej debate,” vyzýva predseda PS.

Šimečka tak Roberta Fica vyzýva k účasti v relácii Na Telo televízie Markíza, ktorá sa má uskutočniť 3. septembra. „Napriek tomu na nás útočí na každej jednej tlačovke. Za všetkým vidí snahu, aby sme vyhrali voľby. Pretože práve toho sa obáva. Rozhodol som sa ho preto priamo vyzvať na diskusný duel. Ja si nedeľu 3.9. držím voľnú. Nie je odvaha hovoriť o nás len na tlačovkách. Príďte diskutovať z očí do očí,” uzavrel Šimečka.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Progresívne Slovensko sa nám vyhýba, rušia jednu reláciu za druhou, tvrdí Kaliňák

Podľa predstaviteľov Smeru je všetko inak. „Pán Šimečka, ako aj celé Progresívne Slovensko bolo už niekoľkokrát usvedčené z klamstva, oni nám pravidelne odriekavajú relácie, oni nemajú čo povedať verejnosti, oni sa chcú premlčať k výsledkom volieb,“ reagoval pre Topky podpredseda Smeru-SSD Robert Kaliňák.

„A on sa snaží iba podobať na Igora Matoviča, ale nebude o nič obratý, pretože v záverečných politických diskusiách s ním určite budeme. Čiže neviem, prečo vlastne má túto hystériu. Snažíme sa chodiť s nimi do relácií, ale oni nám jednu reláciu po druhej odriekajú,“ oponuje Šimečkovým tvrdeniam. „Takže s ním sa to nedá. To vám potvrdia všetci kolegovia v televíziách, že počet zrušených relácii na meter štvorcový je určite v prípade Progresívneho Slovenska najvyšší v Európe,“ dodáva Kaliňák.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„On (Šimečka) určite obratý o nič nebude, ale my máme svoj program, žiadnu reláciu sme nezrušili, to nie je pravda, o tom klamal. Máme svoj program, volebnú kampaň a keď máme stretnutie s občanmi, alebo iné podujatie, tak sa tomu jednoducho nevieme prispôsobiť. V tomto prípade sa musia prispôsobovať médiá. Nemôžeme sa prispôsobovať tomu, kedy si svoje relácie nastavujú jednotlivé televízie. Takto to v kampani vždy býva, každý dobrý skúsený politik vie, že toto je štandard,“ vysvetľuje podpredseda Smeru.

Podľa jeho slov ide len o formu predvolebnej kampane zo strany Progresívneho Slovenska. „Chceli sme ísť s Progresívnym Slovenskom do televízie. Ponúkali sme im celú širokú plejádu našich ľudí a oni jednoducho rušili jednu reláciu za druhou, takže nechápeme,“ čuduje sa Kaliňák. Dodáva, že Smer predstaviteľov PS k debatám vyzýva, podobný problém však majú aj iné strany. Ako príklad uviedol zrušenú debatu medzi poslancom NR SR Tomášom Tarabom (SNS) a Tomášom Valáškom (PS). „Progresívne Slovensko sa snaží premlčať k výsledku volieb. (...) Snažia sa podobať na Igora Matoviča, nič iné sa k tomu povedať nedá,“ dodal na záver Kaliňák.