Líder prieskumov si povedal dosť: V tejto televízii nás pred voľbami neuvidíte! Prichádza zásadné ULTIMÁTUM!

Smer si povedal, že v diskusiách TV Markíza sa neobjavia ich predstavitelia. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Vladimír Benko)

BRATISLAVA/ZÁHORSKÁ BYSTRICA - Zvolebnieva sa a každým dňom politická kampaň naberá viac a viac na obrátkach. To sa týka aj zásadných vyhlásení strán, ktoré ich majú v poslednej dobe viac než dosť. Jedno z nich ale zasvietilo výraznejšie. Ide o stranu Smer-SSD, ktorá už dlhodobo vládne prieskumom verejnej mienky, no paradoxne sa nechce zúčastňovať na konkrétnych diskusiách v istej televíznej stanici. Majú nato vraj svoje dôvody!

archívne video

Smer-SD o konsolidácii verejných financií (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nebudeme sa zúčastňovať manipulatívnych diskusií, tvrdí Smer o Markíze

Smeráci si svoj postoj hrdo bránia v poslednom statuse, kde sa postavili voči súkromnej televízii Markíza. Tá pritom už roky pred každými voľbami organizuje diskusné relácie s politickými lídrami. Smer na nich nikdy nechýbal - až doteraz. Ficovci totiž tvrdia, že sa odmietajú zúčasťňovať na "manipulatívnych politických diskusiách".

SMER – SSD ODMIETA BYŤ SÚČASŤOU MANIPULATÍVNYCH POLITICKÝCH DISKUSIÍ TV MARKÍZA Posledné tri roky práce vybraných... Posted by SMER - SSD on Thursday, August 24, 2023

Nie sú to diskusie, ale tendenčné dezinformovanie, mienia smeráci

"Posledné tri roky práce vybraných redaktorov a moderátorov TV Markíza vystihuje skôr robenie politiky a tendenčné dezinformovanie, ako objektívnosť a nestrannosť, ktorú od nich vyžaduje zákon o vysielaní a retransmisii," popisuje svoj názor na vedenie diskusií Smer.

Predvolebné diskusie na tejto televíznej stanici sú už pritom niekoľkoročnou tradíciou pre televíznych divákov a voličov a do týchto dní sa ani jedna z politických strán takto ostro nevymedzila voči spôsobu, akým sú vedené diskusie. Nespravila to ani teraz žiadna z ostatných strán a ide tak zrejme o čisto nový fenomén na politickej scéne. Ignorovanie pozvánok do diskusií bolo pritom doteraz "výhradou" len v spojitosti s dezinformačnými webmi a portálmi.

Víťazi volieb v Záhorskej Bystrici (Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher)

Majú celý zoznam údajných prehreškov

Smer dokonca v statuse vymenoval zoznam údajných prehreškov, pre ktoré už jej predstavitelia odmietajú prekročiť prah televízneho štúdia v Záhorskej Bystrici.

- Potvrdené porušenie zákona Radou pre mediálne služby za označenie protestujúcich občanov „Dezoláti v uliciach“.

- Jednostranné informovanie o trestnoprávnom ťažení voči politickej opozícií a otvorená obhajoba obvinených Čurillovcov.

- Cenzúra iného názoru a schvaľovanie protiústavných vládnych opatrení v čase pandémie Covid-19.

- Usvedčenie z klamstva pri manipulácii hlasovania v diskusnej relácii podpredsedu strany J. Blanára s J. Naďom.

Markíza zatiaľ mlčí

Televíziu Markíza sme ohľadom tohto postoja Smeru požiadali o stanovisko. Do tejto chvíle však nereagovali.

(Zdroj: TV Markíza)

Nevrátia sa, kým nesplnia ich požiadavky

"Kým sa TV Markíza nevráti k serióznej práci celoštátneho média, ktoré má zo zákona objektívne, nestranne a nezaujate informovať bez vlastných hodnotiacich úsudkov, SMER – SSD sa nebude zúčastňovať predvolebných politických diskusií TV Markíza," vyjadril svoje záverečné podmienky Smer.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)