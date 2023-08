Zoskupenie strán okolo Maďarského fóra sa v školstve zameria na zníženie segregácie

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Zoskupenie strán Maďarské fórum (MF), Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana sa chce v rámci školstva zameriavať na inklúziu a znižovanie segregácie, najmä pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskych komunít, ale aj na vytvorenie autonómnych škôl. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedla Ingrid Lukáčová zo zoskupenia strán.

"Pri diagnostikovaní rómskych žiakov v segregovaných rómskych komunitách dochádza k veľmi častému zlému diagnostikovaniu na základe jazykovej bariéry," uviedla Lukáčová. Na základe toho podľa nej tieto deti nemajú možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho systému a končia na úrade práce. Ako dodala, chýbajú odborníci, ktorí by pomohli týmto deťom prekonať jazykovú bariéru. Umiestnenie školských asistentov, špeciálnych pedagógov a psychológov by malo podľa nich byť v takomto prostrední samozrejmosťou.

Prioritou je aj vytvorenie autonómnych škôl

Taktiež zdôrazňujú potrebu asistentov s ovládaním rómskeho jazyka. "Je to jediným možným a úspešným riešením, ako zabezpečiť úspech detí s rómskym materinským jazykom v školách," uviedla Lukáčová. Dodala, že treba tiež podporiť celodenné vzdelávanie, keďže mnohé deti nemajú doma zázemie na vypracovanie domácich úloh a rozvoj zručností. Prioritou ich programu v školstve je aj vytvorenie autonómnych škôl s vysokým stupňom slobody pri zamestnávaní a odmeňovaní učiteľov, tvorbe vzdelávacieho obsahu, nastavení dizajnu školy a priebehu vyučovania, ako aj pri využívaní financií a zdrojov v škole. Boli by limitované pre školy s najhoršími výsledkami žiakov.

V kontexte stredného školstva sa zas zameriavajú na posilnenie absolventov dvojročných odborov a rozšírenie možností na ich ďalšie vzdelávanie. Rovnako chcú podporovať rozširovanie kapacít pre žiakov s vyučovacím maďarským materinským jazykom v regiónoch, kde je to potrebné. Zdôraznili tiež dôležitosť normatívneho financovania materských škôl bez ohľadu na zriaďovateľa s cieľom stabilizovať finančnú situáciu a podporiť tvorbu nových kapacít. Plánujú podporovať kurikulárnu reformu a liberalizovať trh s učebnicami. Záverečným bodom ich programu je rekonštrukcia budov a internátov bratislavských univerzít.