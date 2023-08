Zoznam vojenských cvičení v druhom polroku sa má rozšíriť o štyri cvičenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Branislav Račko)

BRATISLAVA - Zoznam vojenských cvičení v druhom polroku by sa mal rozšíriť o štyri nové cvičenia v spolupráci so zahraničnými partnermi. Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády predložilo Ministerstvo obrany (MO) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

"Cieľom materiálu je zabezpečenie vykonania štyroch cvičení v spolupráci so zahraničnými partnermi nad rámec cvičení schválených uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. júna 2023," vysvetlil predkladateľ. Na území Slovenska pribudlo cvičenie Deployex 2023, ktoré sa má konať s maximálne 1500 vojakmi členských štátov NATO. Príslušníkov Ozbrojených síl SR by mali vyslať do Poľska na cvičenia Salvator 2023 a Steadfast Jupiter 23, ako aj do Španielska na Milex 23.