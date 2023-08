Poľskí pohraničníci žiadajú vyslanie ďalších vojakov na hranice s Bieloruskom

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

VARŠAVA - Poľská pohraničná stráž požiadala vládu o vyslanie ďalších 1000 vojakov k hraniciam s Bieloruskom. Majú tam pomôcť s riešením problému narastajúceho počtu pokusov o nelegálny prechod do Poľska, informuje stanica Sky News.