Horor v Snine nabral obludný rozmer: Po dvojici mŕtvych mužov policajti našli aj tretie telo!

Z bytu na sídlisku Komenského v Snine mali v nedeľu vo večerných hodinách vyniesť tretie telo. Ísť má o 33-ročného muža. Ako povedal portálu Startitup prešovský policajný krajský hovorca Daniel Džobanik „ide o samovraždu, obeťou má byť muž, ktorý mal psychické problémy.“

AKTUÁLNE – Z bytu na Sídlisku Komenského v Snine v týchto chvíľach vynášajú ďalšiu mŕtvu osobu. Podľa dostupných... Posted by Dianie v Snine on Sunday, July 9, 2023

V sobotu polícia informovala, že v jednom z bytov našli dve telá bez známok života. Dnes uviedli, že vec vyšetrujú ako vraždu. „V prípade dvoch mŕtvych mužov v byte v Snine vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ v Prešove začal trestné stíhanie pre trestný čin vraždy,“ povedali.

„Polícia na prípade koná nepretrižite od včerajšieho popoludnia. Sú zaisťované stopy ako aj ďalšie dôkazy, ktoré sa následne priebežne vyhodnocujú, resp. budú podrobené znaleckému skúmaniu,“ dodali. Vzhľadom k tomu, aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, ako aj na stále prebiehajúce procesné úkony, bližšie informácie v tejto chvíli poskytnúť nechcú.

Po sobotňajšej tragédii sa špekulovalo o tom, že v prípade je zapletený ešte jeden muž. Práve on mal vraj upozorniť políciu, aby do bytu, kde ležali mŕtvoly mužov, išla. To, či prípad skutočne súvisí so sobotnou tragédiou, však oficiálne nikto nepotvrdil.