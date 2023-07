MIMORIADNE Z odvolávania Kollára dnes nič nebude: V parlamente nebolo dosť poslancov, rokovanie zvolali cez sviatok!

BRATISLAVA - Predseda Sme rodina a šéf parlamentu Boris Kollár je v poslednej dobe pod obrovským záujmom médií. Môže za to kauza, ktorá začala medializovaním búrlivej atmosféry uňho doma. Po tom, ako sa jeho bývalá partnerka Barbora Richterová rozhovorila o tom, že ju šéf strany v minulosti udrel, sa nabalila obrovská snehová guľa, ktorá vyústila až do dnešného dňa. Kollár totiž na mimoriadnej schôdzi čelil pokusu o odvolanie. Tú sa však v utorok napokon ani nepodarilo otvoriť.

VIDEO Boris Kollár sa vyjadril k incidentu ešte raz krátko pred začiatkom schôdze:

predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) mal v pléne po 14:00 na mimoriadnej schôdzi čeliť pokusu o odvolávanie, poslancov však nebolo dosť, a tak sa celá schôdza presunula na stredu na ten istý čas

na mimoriadnu schôdzu bolo zozbieraných 34 podpisov

podpisy dodali členovia Demokratov, SASKA, OĽaNO, no aj poslanci za Progresívne Slovensko a Za ľudí

Kollár na brífingu vyzval mužov aj ženy, aby prestali biť deti

Aktualizácia 14:32 - NR SR opäť nie je uznášaniaschopná, schôdza sa presúva na zajtrajšok

Poslancom sa opäť nepodarilo otvoriť schôdzu, poslancov bolo síce viac, no len 71, čo stále nie je dostatočný počet. Podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel presunul schôdzu na stredu o 14:00. Poslancom pritom chýbalo na otvorenie schôdze len päť hlasov.

Aktualizácia 14:01 - NR SR zatiaľ nie je uznášaniaschopná

Poslanci sa na úvod schôdze prezentujú. Prítomných je 66 poslancov, Národná rada SR nie je uznášaniaschopná. O polhodinu sa budú poslanci prezentovať opäť.

Aktualizácia 13:48

Kollár nemieni odstúpiť z funkcie a bude čeliť odvolávaniu. Za jediný dôvod svojho odvolávania označil to, že chránil život a zdravie svojho ročného dieťaťa. Treba podľa neho rozlišovať medzi príčinou a dôsledkom. Avizoval, že pokiaľ nebude parlament v úvode schôdze uznášaniaschopný, opakovaný pokus zvolá na stredu (5. 7.) na 14.00 h. "Absolútne odmietam odstúpiť pre to, že som chránil život a zdravie svojho dieťaťa," povedal Kollár na utorkovej tlačovej konferencii. Dodal, že keby nie je príčina, nikdy nenastane následok.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Keby som bol lotor, keby som bol násilník, keby som bil ženy len tak z plezíru, že prídem domov a je teplé pivo a napadnem ženu, tak by som určite odstúpil," vyhlásil. Zároveň sa ospravedlnil svojim deťom, ako aj ženám, ktoré sa touto situáciou cítia dotknuté.

Aktualizácia 13:45

"Demokrati chcú vyslať signál a podať ruku obetiam, ktoré sa boja," povedala líderka kandidátky Demokratov Andrea Letanovská, ktorá takpovediac vedie odpor proti Kollárovi na tejto schôdzi. "Niet nádejnejšieho signálu pre týrané obete, ako keď sa dnes odvolá predseda parlamentu zo svojej pozície preto, že týral ženu a že by to spravil znova. Tento signál môže mať cenu života," uzavrela. Nezaradená poslankyňa parlamentu a členka Demokratov Anna Mierna vyzvala ľudí, aby pozorne sledovali, ktorí poslanci sa budú prezentovať a odsúhlasia program schôdze.

VIDEO Demokrati sa vyjadrujú k schôdzi krátko pred jej začiatkom:

Podpisy zbierali Demokrati, opozičný Smer bude schôdzu ignorovať, no Hlas príde v plnom počte

Pod zvolanie schôdze sa podpísali aj ďalší nezaradení poslanci, členovia klubov SaS i OĽaNO a priatelia. Líder obyčajných ľudí Igor Matovič vyzval šéfa parlamentu, aby sa ospravedlnil za výrok, že by to urobil aj opätovne. Ak to neurobí, bude hlasovať za jeho odchod. Za Kollárovo odvolanie plánujú hlasovať aj viacerí nezaradení poslanci. Smer-SD sa na schôdzi zúčastňovať nebude. Poslanci okolo Petra Pellegriniho neprídu v plnom počte, na prípadnom hlasovaní sa však zúčastnia a zrejme odvolávanie podporia.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Matematika je neistá, otázne je aj otvorenie samotnej schôdze

Nateraz nie je jasné, či sa skupine poslancov podarí odvolať Kollára, alebo či sa im vôbec túto schôdzu podarí otvoriť, no podporu pri prípadnom hlasovaní už deklarovali aj takí poslanci ako Patrick Linhart, Igor Matovič (ktorý si stanovil podmienku, aby sa ospravedlnil) či poslanci Hlasu-SD.

Šéf parlamentu na tlačových konferenciách priznal, že svoju expartnerku pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na jeho očiernenie. Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS).

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja. Na odchod z funkcie predsedu NR SR vyzvali viaceré strany, Kollár odísť nemieni.