Do parlamentu prišiel na chrbte Kollára: Linhart teraz svojmu bývalému šéfovi odvážne nakladá a chce jeho koniec!

BRATISLAVA – Najskôr sa s ním dostal do parlamentu, teraz mu nakladá. Odídenec zo Sme rodina Patrick Linhart sa obul do šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý v posledných dňoch čelí kauze bitky svojej bývalej partnerky, za ktorú ho čaká aj odvolávanie. Tŕňom v oku pre dnes už nezaradeného poslanca je však niečo úplne iné.

Podľa Linharta by mal Kollár o dstúpiť, a to hlavne z jedného dôvodu. "Klamal matkám s deťmi, že budú mať v školách slovenské, testované a cenovo dostupné potraviny, no zákon, ktorý to mal zabezpečiť, nakoniec spoločne s Hegerom, Matovičom a Sulíkom, potopil,“ tvrdí nezaradený poslanec.

Archívne video: Boris Kollár bude čeliť odvolávaniu, Demokrati vyzbierali podpisy

Podľa Linharta vraj oklamal spotrebiteľov

Kollárovi tiež vytkol, že dôchodcov v domovoch dôchodcov, či pacientov v nemocniciach ukrátil o možnosť jesť cenovo dostupné a bezpečné slovenské potraviny, lebo podľa neho aj tento zákon napriek sľubom na tlačovkách, potopil. „Mal by odísť za to, že s Karahutom oklamali spotrebiteľov a potopili potravinový semafor, ktorý mohol byť spustený v obchodoch po celom Slovensku už v septembri. Za to, že si ľudia nebudú môcť kúpiť potraviny podľa Potravinového Semaforu ani na trhoviskách a tak môžu zeleninoví priekupníci i naďalej predávať odpad. Tak sú naše trhoviská kontajnerom EÚ, lebo aj tieto zákony Boris Kollár, napriek sľubom, potopil podrazom pri hlasovaní. Pestovatelia prišli o 40 miliónov eur v podobe podpory odberu ich výrobkov do škôl, nemocníc a DSSie,“ uviedol.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

Za tento podvod na voličoch, ako to Linhart nazýva, by mal Kollár podľa neho sám pouvažovať, či by nebolo na mieste odstúpiť a vzdať sa aj poslaneckého mandátu. Hovorí dokonca o niekoľkonásobnom klamstve a výsmechu voličom, ktorých sa mal šéf parlamentu dopustiť. „Ale to už nechám na ňom a uvidíme, či mu zostal aspoň kúsok chlapskej cti. Na šaškárni ohľadom Kollára a na odvolávaní jeho bývalými kolegami, s ktorými spoločne po dohode potopil Kollár potravinové zákony pre ľudí, ako Matovičom, Hegerom a Sulíkom sa však ja zúčastňovať nebudem. Zodpovednosť by mal vyvodiť sám Kollár, nie rozhodovať o tom jeho bývalí koaliční partneri. Pokiaľ teda ešte nejaká česť Kollárovi vôbec zostala,“ dodal.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky.sk/ Ján Zemiar

Kollára čaká odvolávanie

Dnes o 14-tej začína mimoriadna schôdza, na ktorej má Boris Kollár čeliť odvolávaniu. Iniciovali ju nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera pre kauzu fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky. Apelujú na vyslanie signálu z parlamentu, že domáce násilie sa netoleruje.

Pod zvolanie schôdze sa podpísali aj ďalší nezaradení poslanci, členovia klubov SaS i OĽANO a priatelia. Líder obyčajných ľudí Igor Matovič vyzval šéfa parlamentu, aby sa ospravedlnil za výrok, že by to urobil aj opätovne. Ak to neurobí, bude hlasovať za jeho odchod. Za Kollárovo odvolanie plánujú hlasovať aj viacerí nezaradení poslanci. Smer-SD sa na schôdzi zúčastňovať nebude. Poslanci okolo Petra Pellegriniho neprídu v plnom počte, na prípadnom hlasovaní sa však zúčastnia a zrejme odvolávanie podporia.

Šéf parlamentu na tlačových konferenciách priznal, že svoju expartnerku pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na jeho očiernenie. Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja. Na odchod z funkcie predsedu NR SR vyzvali viaceré strany, Kollár odísť nemieni.