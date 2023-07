Kollár má v utorok čeliť odvolávaniu z postu predsedu parlamentu

Pod zvolanie schôdze sa podpísali aj ďalší nezaradení poslanci, členovia klubov SaS i OĽANO a priatelia. Líder obyčajných ľudí Igor Matovič vyzval šéfa parlamentu, aby sa ospravedlnil za výrok, že by to urobil aj opätovne. Ak to neurobí, bude hlasovať za jeho odchod. Za Kollárovo odvolanie plánujú hlasovať aj viacerí nezaradení poslanci. Smer-SD sa na schôdzi zúčastňovať nebude. Poslanci okolo Petra Pellegriniho neprídu v plnom počte, na prípadnom hlasovaní sa však zúčastnia a zrejme odvolávanie podporia.

archívne video Boris Kollár o svojich rodinných problémoch

Kollár odísť nemieni

Šéf parlamentu na tlačových konferenciách priznal, že svoju expartnerku pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na jeho očiernenie. Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja. Na odchod z funkcie predsedu NR SR vyzvali viaceré strany, Kollár odísť nemieni.