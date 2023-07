Pčolinský ostro skritizoval Smer: Nechutné a prízemné! Kaliňák obhajoval Blahu, aj mne TAKTO nadáva

BRATISLAVA - Už len do polnoci môžu politické strany odovzdať kandidátky do blížiacich sa predčasných parlamentných volieb. V utorok zas čaká poslancov mimoriadna schôdza kvôli odvolávaniu predsedu NR SR Borisa Kollára. V relácii V politike televízie TA3 o tom diskutovali Peter Pčolinský zo Sme rodina a Robert Kaliňák zo Smeru-SSD.

Ústrednou témou diskusie boli septembrové parlamentné voľby. Pčolinský uviedol, že kandidátku sa chystala strana odovzdať do 14:00 hod. Podľa jeho slov nie sú na nej žiadne prekvapenia. "Nič pozbierané z ulice, čo išlo okolo," poznamenal. Kaliňák zas okomentoval fakt, že číslom šesť na kandidátke Smeru je jeho synovec Erik. "Mladosť má prednosť," uviedol s tým, že jemu sa ušla sedmička.

Aj mne tak Blaha nadáva

Čo sa týka vlastného kandidáta v prezidentských voľbách, ktoré sa konajú budúci rok, Pčolinský potvrdil, že Sme rodina nemá túto ambíciu. Podporí vraj takého kandidáta, ktorý bude upokojovať situáciu a nebude rozdeľovať spoločnosť. Zároveň vyčíta prezidentke Zuzane Čaputovej, že nevyhlásila predčasné voľby skôr, inak by sme tu "nemuseli riešiť kopec hlúpostí a nezmyslov". Podľa Kaliňáka sa Smer dištancoval od vulgárnych vyjadrení na adresu prezidentky zo strany jeho straníckeho kolegu Ľuboša Blahu. Podotkol, že výraz "americký agent" používa Blaha veľmi často a vraj tak označuje aj Kaliňáka. "Ja ho nepovažujem za vulgárny, považujem ho za adekvátnu hyperbolu, keď prezident zastupuje cudzie záujmy," argumentoval Kaliňák.

Na otázku prípadných povolebných spoluprác Pčolinský pripomenul, že Sme rodina si ju nevie predstaviť so stranami, ktoré popierajú holokaust a ktoré nevedia, kam by Slovensko malo patriť. Rovnako si nevie predstaviť spoluprácu so Smerom, ktorý má podľa Pčolinského "veľmi nechutnú a miestami až prízemnú politiku".Kaliňák zopakoval, že Smer sa nebude vyjadrovať k povolebným spoluprácam, pretože o tom rozhodnú ľudia 30. septembra. Tiež prezradil, že Smer chce vo voľbách dosiahnuť taký výsledok, aby sa bez nej nedala zostaviť vláda.

Odvolávanie Kollára

Predsedu parlamentu bude v utorok čeliť odvolávaniu. Mimoriadnu schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera pre kauze fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky. Chcú tak vyslať z parlamentu signál, že domáce násilie sa netoleruje. Pčolinský sa svojho straníckeho šéfa zastal, keď povedal, že "Kollár je odvolávaný len preto, že chránil zdravie a život svojho syna".

Čo ho však šokovalo, je to, že všetci hovoria o fyzickom násilí na ženách, ale nie o fyzickom násilí na dieťati, teda na chránenej osobe. "Každý tu točí o nejakej facke. Dajú mi všetci rodičia za pravdu, ktokoľvek vám siahne na život a zdravie dieťaťa, nikto nevie v tejto chvíli povedať, ako by zareagoval," vyhlásil. Podľa neho je informácia o tom, že Kollár by sa v budúcnosti zachoval rovnako, vytrhnutá z kontextu. Celú kauzu považuje Pčolinský za antikampaň.