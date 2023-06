Poslanci ukončili poslednú riadnu schôdzu v tomto volebnom období

Poslanci ukončili v stredu júnovú schôdzu, hoci program ešte rátal s rokovaním aj napríklad vo štvrtok (29. 6.). Plénum však odsúhlasilo návrh Borisa Suska (Smer-SD), ktorý žiadal, aby sa po odhlasovaní všetkých doteraz prerokovaných bodov ukončila schôdza. Argumentoval chaosom pri zaraďovaní bodov do programu. Budúci týždeň by sa mali poslanci do parlamentu vrátiť na mimoriadne rokovanie o odvolávaní Kollára. Iniciovali ho poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Demokrati. Vyzbierali potrebných 30 podpisov na zvolanie takejto schôdze.