Boris Kollár nakoniec bude čeliť pokusu o odvolávanie: Hegerovi poslanci vyzbierali 34 podpisov

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) by mal čeliť odvolávaniu z funkcie. Nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera vyzbierali potrebné podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Predseda NR SR by mal schôdzu zvolať do siedmich dní od podania návrhu.

"Boris Kollár zbil ženu a priznal, že by to urobil znova. On je ten, kto by mal klopiť zrak od hanby," uviedla volebná líderka Hegerovej strany Demokrati Andrea Letanovská. Vyzvala Kollára, aby odstúpil z funkcie. Hovorí o vyslaní jasného signálu do domácností, kde dochádza k domácemu násiliu.

Reakcia na kauzu fyzického napadnutia Kollárovej expartnerky

Nezaradení poslanci pritom apelovali na ostatných zákonodarcov, aby sa zachovali správne a rozhodli sa podľa svojho morálneho kompasu. Poslankyňa Anna Mierna (nezaradená) priblížila, že na zvolanie schôdze vyzbierali 34 podpisov od svojich poslancov, poslancov za klub OĽANO a priatelia, SaS a ďalších nezaradených. Návrhom na odvolanie Kollára reagujú na kauzu fyzického napadnutia jeho expartnerky. Šéf parlamentu na tlačových konferenciách priznal, že ju pred 12 rokmi udrel potom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol však jej ďalšie obvinenia, za ktorými vidí kampaň na jeho očiernenie.

Kauze jej údajného sledovania sa venoval aj parlamentný výbor na kontrolu Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf tajných Michal Aláč vylúčil, že by bola SIS zneužitá na osobné účely ústavného činiteľa. Kollár podal trestné oznámenie na Richterovú a ďalšie neznáme osoby, ktoré podľa jeho slov za kauzou stoja. Šéfa parlamentu vyzvali na odstúpenie viaceré strany. Kollár z funkcie odísť nemieni.