Rada viní manažment RTVS zo zlyhania v rokovaní o vysielaní hokejovej extraligy

BRATISLAVA - Manažment RTVS zlyhal v komunikácii a negociáciách týkajúcich sa vysielacích práv na slovenskú hokejovú extraligu. Na utorkovom rokovaní Rady RTVS to opätovne skonštatoval jej predseda Igor Gallo. Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj s týmto konštatovaním nesúhlasí, mieni, že manažment bol v tejto veci dostatočne aktívny, problém je podľa neho v nezáujme o komunikáciu zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a sporu v prípade zmluvného vzťahu medzi SZĽH a Asociáciou profesionálnych hokejových klubov (APHK).

Rada RTVS už na predchádzajúcom rokovaní skonštatovala, že hokejový zväz podľa viacerých právnych analýz porušil legislatívu, odvoláva sa pritom na dvojročnú opciu v zmysle existujúcej zmluvy medzi RTVS a APHK. Naopak, podľa SZĽH sa RTVS nemôže odvolávať na zmluvu s APHK, keďže asociácia "nedisponuje možnosťou obchodovať televízne práva na vysielanie slovenskej najvyššej hokejovej súťaže v nasledujúcich sezónach, vzhľadom na to, že zo strany SZĽH nedošlo k uplatneniu opcie na ďalšiu spoluprácu s APHK v oblasti marketingových práv".

Predseda Rady RTVS okrem spochybnenia právnej korektnosti postupu SZĽH však z odobratia vysielacích práv viní aj manažment RTVS, ktorý podľa neho dostatočne nevyužil všetky možnosti pri rokovaní so zväzom a ani si dostatočne neuplatňoval právne nároky. Gallo mieni, že manažment zároveň celú situáciu podcenil. Upozornil, že vedenie sekcie športu o probléme vedelo už na začiatku apríla, no generálny riaditeľ sa o zmene vysielateľa mal dozvedieť na začiatku júna, rovno z tlačovej konferencie hokejového zväzu. "Ako je možné, že vedenie sekcie športu o tomto generálneho riaditeľa neinformovalo," pýta sa Gallo.

Šéf RTVS deklaroval, že s vedením športovej sekcie priebežne komunikoval

Šéf RTVS deklaroval, že s vedením športovej sekcie priebežne komunikoval o zložitosti celej situácie, za ťažiskový problém považuje nevyjasnenosť vzťahu medzi SZĽH a APHK. "My do tohto nemôžeme vstupovať, my máme zmluvu s APHK," upozornil.

Na rokovanie rady pozvali aj zástupcov SZĽH, zväz poslal iba písomné stanovisko, v ktorom sa odvoláva na podpísanú zmluvu s televíziou Joj Šport. Pripomenul, že nebráni dohode medzi televíziami. SZĽH zároveň požiadal telerozhlas, aby sa zdržal vyjadrení, ktoré poškodzujú nielen samotný zväz, ale aj hokejovú extraligu. Upozornil taktiež, že SZĽH chce dostať na obrazovky aj vysielanie iných súťaží a podujatí organizovaných zväzom vrátane juniorského a ženského hokeja, o čo však RTVS neprejavila záujem.

Gallo oponuje tým, že takúto požiadavku súčasné vedenie RTVS zo strany zväzu nedostalo. "Nie je pravda, ak SZĽH podsúva verejnosti, že RTVS chce len čerešničku na torte," zdôraznil. O ďalšom postupe v danej veci diskutovala rada v rámci neverejného režimu.