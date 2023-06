Demokracia je dialóg, je to hľadanie najlepšieho riešenia, myslí si Zuzana Čaputová

"Demokracia je dialóg, je to hľadanie najlepšieho riešenia. Nie je to forma vlády, kedy príde autokrat, buchne do stola a povie: 'Takto to bude!' Je to spôsob hľadania a nachádzania najlepších riešení v dialógu, participácii s inými. A v tomto je to náročnejší proces," skonštatovala prezidentka. Upozornila, že populisti a autokrati najskôr vzbudia strach, potom ponúknu radikálne, jednoduché, rýchle, no nerealistické riešenia. "Akoby prehlušia priestor. Sú ochotní pracovať s demagógiou a klamstvom. Ľudia v tej rýchlej dobe nemajú šancu a možno ani záujem verifikovať tie tvrdenia," podotkla. Budúcnosť demokracie bude podľa nej závisieť aj od ľudí a ich ochoty zaujímať sa o dianie v spoločnosti, ísť voliť. "Demokracia nefunguje na autopilota a vyžaduje i našu účasť," zdôraznila.

Archívne video: Peter Pellegrini sa vyjadril k rozhodnutiu prezidentky Zuzany Čaputovej opätovne nekandidovať

V súvislosti s politickou situáciou na Slovensku skonštatovala, že veľká časť demokratického spektra voličov je veľmi kritická. "Súdime a odsudzujeme ľudí, ktorí sa chystajú do súboja v parlamentnej súťaži. Nikto z nás nie je dokonalý," podotkla. Podľa vlastných slov si váži každého slušného človeka, ktorý do politiky ide. Dodala, že sa však všetci musíme učiť demokracii aj v zmysle vytvárania prostredia pre ľudí, ktorí nás v budúcnosti budú reprezentovať.

"Ak chceme žiť ako jedno spoločenstvo, národ, musíme spolupracovať. Predpokladom toho je slušnosť v komunikácii, vo vzťahoch. Ak budeme preferovať deštrukciu, nenávisť, strach na dosiahnutie cieľov, povedie nás to k rozkladu," povedala s tým, že so slušnosťou sa dá uspieť v politike, vyhrať voľby a vykonávať mandát bez kompromisov. Svoje rozhodnutie neuchádzať sa opätovne o post hlavy štátu nepovažuje za signál opaku. Myslí si, že v politike máme slušných ľudí.

Deklarovala, že aj po skončení svojho mandátu chce zápasiť o ochranu základných hodnôt. Vníma to ako svoj záväzok voči spoločnosti i demokracii. Informácie o jej možnej nominácii na post generálneho tajomníka NATO Čaputová nekonkretizovala. Hovorí o hypotetickej úvahe. Pozíciu vo vedení Severoatlantickej aliancie považuje za veľmi významnú úlohu. Najmä v čase vojny na území Európy si však nemyslí, že by mala ašpirovať na tento post.