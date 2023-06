Zákon o energetickej chudobe či deň voľna navyše pre mamy: Aké sú ďalšie programové priority KDH?

KDH chce presadiť napríklad zákon o energetickej chudobe či dotáciu na zateplenie domov. Dosiahnuť chce aj transparentné čakacie lehoty na operácie a tiež zvýšiť počet začínajúcich sestier, a preto navrhuje štartovací príspevok 3-tisíc eur.

Archívne video: Strana Sme rodina sa rozhodla poskytnúť miesta na kandidátke starostom a primátorom

Mamy detí do 15 rokov by mali podľa hnutia dostať deň voľna v mesiaci navyše. Domácim opatrovateľom chce zvýšiť príspevok o 500 eur a zamestnancom mzdu v sociálnej starostlivosti o 50 percent. Úpravou zákona by hnutie pedagógom znížilo priemerný úväzok aspoň o hodinu týždenne. Tiež chce presadiť, aby všetci platili jednotnú daň z príjmov. Študentom, matkám i dôchodcom chce umožniť privyrábať si cez pružné pracovné úväzky.

Majerský deklaruje, že hnutie nejde vyhrať voľby, no chce sa dostať do parlamentu a má na to byť aj vo vláde. Zopakoval, že KDH odmietlo Smer-SD a strany, ktoré predstavujú extrémizmus. Hnutie Sme rodina podľa neho nie je iba jeho predseda Boris Kollár. V súvislosti s kauzou fyzického napadnutia bývalej partnerky šéf KDH povedal, že by na Kollárovom mieste zvážil zotrvanie vo funkcii predsedu parlamentu. "Pre nás je dôležité, aby sa každý v rodine cítil bezpečne," zdôraznil.