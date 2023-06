Svet sa pozerá na Čaputovej odmietnutie kandidatúry: Západní spojenci podľa významného denníka znervózneli!

BRATISLAVA - Tohtotýždňový prejav prezidentky k jej kandidatúre mnohých prekvapil, iných zas vôbec nie. Niektorí dokonca znervózneli. Aspoň to sa píše vo významných zahraničných denníkoch, ktorí sa na krok Zuzany Čaputovej pozerajú aj s určitou dávkou nepochopenia. Takto sa zahraničné weby pozerajú na to, že Čaputová sa už nebude uchádzať o úrad prezidentky.

VIDEO Čaputová sa nebude opäťovne uchádzať o post hlavy štátu:

Prvým zo zahraničných webov bola kanadská televízna sieť CTV News, ktorá informovala o tom, že prvá slovenská prezidentka sa už o rok nebude uchádzať o úrad. V titulku badať dôraz hlavne na to, že ide o prvú ženu v tejto funkcii.

Galéria fotiek () Zdroj: CTV News

Zahraničie neopomína ani vyhrážky voči hlave štátu

Britský portál The Guardian zas upriamuje pozornosť na to, že Čaputová sama hovorí, že nemá záujem o ďalšie pokračovanie vo funkcii. V perexe článku prízvukujú aj to, že prezidentka dostavala výhražky smrťou.

Galéria fotiek () Zdroj: The Guardian

Na fakt, že Čaputová už viac nezačne druhé volebné obdobie upozornil aj zahraničný Reuters.

Galéria fotiek () Zdroj: Reuters

Nervózni lídri na Západe, odkazuje Financial Times

Svetoznámy Financial Times sa však v prípade Čaputovej rezignácie na ďalšie pokračovanie v úrade nezameral len na fakt ako taký, no v komentári odkazujú, že lídri Západu po tomto jej rozhodnutí značne znervózneli aj z hľadiska budúcej zahranično-politickej orientácie Slovenska. "Rozhodnutie Zuzany Čaputovej prichádza v čase, keď sa ukazuje, že strana s priateľským postojom k Moskve je favoritom predčasných volieb," píše FT v kontexte toho, že na preferenčnom vzostupe je strana Smer-SSD Roberta Fica.

Galéria fotiek () Zdroj: Financial Times

"Vyhlásenie Čaputovej, ktoré vydala v utorok, takmer určite ešte viac znervózni západných spojencov, ktorí vkladali nádeje do jej prezidentského úradu, že pomôže stabilizovať domácu politiku," odkázal Financial Times cez komentár.

Na to, že Ćaputovej budúcnosť sa už nebude odohrávať v paláci, upozoornila aj agentúra AP News.

Galéria fotiek () Zdroj: AP News

Vyhláseni prezdientky referoval aj portál Visegrad Insight. Aj tu sa spomínajú vyhrážky, ktoré sa počas jej mandátu na jej hlavu a zvyšok rodiny zniesli.