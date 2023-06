Autor novej slovenskej „hymny“ posilní kandidátku Pellegriniho Hlasu!?

Stál pri zrode oceňovaného projektu „Stop byrokracii”. Vďaka nemu ľudia ušetrili množstvo času na úradoch a takmer 100 miliónov eur. Pracoval ako konzultant nielen pre súkromné spoločnosti, ale aj štát. Jeho meno sa spája s novou slovenskou „hymnou“ Slovenský raj, ktorá sa stala hitom internetu. Prečo sa rozhodol vstúpiť do politiky a do Hlasu? Aké má ambície vo vysokej politike? Viac prezradil mladý komunálny politik s vysokými ambíciami Martin Pechovský.

Ste konzultant v oblasti inovácií a zároveň autorom prerobenej skladby Slovenský raj, ktorá vznikla na motív jednej z najkrajších ľudových piesní Slovensko moje, otčina moja. Ste umelec, či konzultant?

Profesne sa venujem oblasti kreatívneho priemyslu už 13 rokov, najmä IT a inováciám v kreatívnom priemysle. Pomáhal som rozbiehať viacero projektov pre podporu mladých, šikovných, kreatívnych ľudí a startupy. Neskôr som začal pracovať ako konzultant pre rôzne štátne, ale aj súkromné inštitúcie. Boli to naozaj veľké projekty a nazbieral som tam množstvo skúseností. Jedným z nich je aj najúspešnejší IT projekt v štáte, nazývaný “Stop byrokracii”, ktorý niekoľkokrát získal ocenenie. Pokračovali v ňom aj ďalšie vlády. Tento projekt predstavuje obrovskú úsporu času pre občanov, ktorí tak nemusia chodiť po úradoch a kupovať si rôzne potvrdenia a výpisy na poštách. Do dnešného dňa projekt usporil už takmer 100 miliónov eur. Na podobných projektoch pracujem aj dnes a veľmi ma to napĺňa, pretože vidím skutočný výsledok. A to nielen praktický, ale aj ekonomický pre našu republiku.

Kedy vám napadlo, že prerobíte notoricky známu pesničku?

Mám rád Slovensko a preto som založil občianske združenie Moje Slovensko, ktoré robí aktivity smerujúce k zbieraniu dát o potrebách bežných ľudí, ich transformácie do plánov pre verejné politiky a tiež aktivity smerujúce k obnove Slovenska a lepšej budúcnosti. A práve tu, pri práci a komunikácii s naším národom som to začal tak cítiť, že potrebujeme niečo zjednocujúce. Niečo, čo pohladí dušu a nakopne nás všetkých. Jedno skoré ráno som preto výrazne upravil text úžasnej piesne Slovensko moje, otčina moja. Spolu s mladými odhodlanými ľuďmi okolo vtedajšej členky občianskeho združenia, terajšej predsedníčky, Emy Klinko, sme urobili pieseň a nazvali ju Slovenský raj. Okamžite získala obrovskú pozornosť, ľudia si ju osvojili a neustále s ňou žijú. Veľmi ma to teší a takmer vždy, keď ju interpretujú speváci naživo mám zimomriavky.

O tejto skladbe sa hovorí posledné mesiace ako o novej hymne Slovenska. Rátali ste s takým úspechom, keďže na YouTube má vyše 1,2 milióny zhliadnutí?

Vôbec som nerátal s tak obrovským úspechom. Na sociálnej sieti je to niečo cez 2 milióny a na YouTube už 1,2 milióna zhliadnutí a tiež tisícky komentárov o novej hymne Slovenska. Myslím si však, že hymnu máme, je svetovo známa a uznávaná a netreba ju meniť, možno by som len doplnil aj ostatné dve slohy. (úsmev)

Vaša „hymna“ hrala aj na nedávnom sneme Hlasu. Aké ste mali pocity?

Bolo to úžasné a ešte raz ďakujem spevákom, že nám ju prišli zaspievať a pripomenúť, čo pre nás Slovensko a hlavne sloboda znamenajú. Mal som opäť zimomriavky. Zhruba 1000-členné publikum vrátane predsedníctva tlieskalo v stoji niekoľko minút. Spolu s vizuálnymi efektami to bolo poriadne silné.

Tak ako líder Hlasu Peter Pellegrini, ste aj vy Banskobystričanom. Čo vás okrem toho spája s Hlasom?

Banskobystričanom som 10 rokov, pôvodne som rodákom zo Senohradu. Rovnako mám už 10 rokov rodinu. Keď má človek rodinu a deti, až vtedy zistí, aké dôležité je mať silný štát, ktorý vytvára priaznivé podmienky pre rodiny, podnikateľov alebo zamestnancov. Stranu HLAS a jej plán mi prvýkrát predstavil Peter Pellegrini pri jej zrode, no a ja som mu zase predstavil môj projekt Moje Slovensko, kde sme vedeli presne pomenovať víziu do budúcna. Dostal som možnosť stať sa zakladajúcim členom strany a pretaviť kroky z našej vízie do programových skupín, ktoré pri strane fungujú a sú zložené z odborníkov a aj nestraníkov. To spojenie so stranou je teda silné a som rád, že strana nie je len HLASom všetkých skupín, ale aj veľkými ušami a načúva potrebám ľudí. V súlade s tým tvoríme aj plán a program.

Poznáte sa dlho s Petrom Pellegrinim?

Prvýkrát som sa s Petrom Pellegrinim stretol v roku 2017, keď som dostal šancu vymyslieť a implementovať jeden z najväčších projektov, už spomínaný “Stop byrokracii”. Odvtedy som pracoval pre úrady, ktoré reprezentoval (terajšie MIRRI a neskôr aj ÚV SR), ako konzultant v oblasti IT a inovácií. Neskôr pri kampani Smeru v roku 2020 sme na chvíľu stratili kontakt, pretože som sa na tejto kampani nezúčastnil, ale začal som sa venovať skôr nášmu občianskemu združeniu Moje Slovensko. S Petrom Pellegrinim máme dodnes profesionálny vzťah a vykáme si. Vnímam ho ako vzdelaného človeka, ktorý vie uchopiť každú situáciu správne a zodpovedne sa ujať svojej úlohy. Myslím si, že by bol opäť výborným premiérom SR.

Čím vás oslovila politika Hlasu? Prečo práve Hlas? Neuvažovali ste nad iným subjektom?

Mám rodinu a politika Hlasu vytvoriť silný štát s vhodnými podmienkami pre rodiny, ktoré pracujú alebo podnikajú, ale aj pre tie slabšie, ktoré nemali toľko šťastia v zdraví, vo vzdelaní či v partneroch a nedokážu sa plnohodnotne vysporiadať s dnešným kapitalistickým nastavením a zdražovaním mi je blízka. Na strane druhej je to ochranný a budovateľský charakter strany. Potrebujeme lepšie ochrániť naše vzácne zdroje, akými sú voda, drevo, či pôda, budovať lepšiu potravinovú bezpečnosť či energetickú nezávislosť a sebestačnosť. A potom už len prierezové aktivity, ktorými sú také samozrejmosti ako inovácie, vzdelávanie a veda a výskum, pretože bez toho budeme stále iba lacní ľudia s “ohnutými chrbtami pre celý svet ”.

Čiže nikto iný nepripadal do úvahy? Stavili ste na Petra Pellegriniho?

Vyplýva to taktiež aj z predošlých skúseností s lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim či inými členmi predsedníctva. Vďaka tomu viem, akú podporu môžem očakávať pre moje návrhy pre Slovensko. Mám rád zmenu, ale keď sa deje vo vnútri, nie v uliciach.

Aké máte ambície v politike? Čo je vaším cieľom dosiahnuť v politike?

Rád by som vrátil kultivovaný prejav a spôsoby do parlamentu, rovnako aj zmysluplné návrhy zákonov. Chcel by som, aby sme spoločne upratali moderné technológie tak, aby slúžili ľuďom a aby sme dosahovali aj naďalej úspory v tomto smere, ktoré môžeme využívať na investície do budúcnosti Slovenska. Určite by som rád videl aj návrhy odborníkov na väčší rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. K tomu potrebujeme rozbehnúť infraštruktúru. Veľmi ma teší, keď vidím, ako sa buduje diaľnica z Banskej Bystrice do Lučenca. Toto potrebujeme aplikovať aj na ostatné územia SR. Budem veľmi rád, ak zefektívnime verejnú správu a prilepšíme ľuďom pracujúcim pre štát na odmenách, pretože dnes neexistuje dostatočná motivácia pre šikovných ľudí zastávať tieto dôležité posty. Urobil by som to však odmenou za efektívne vykonanú prácu pre štát. A v neposlednom rade, odhliadnuc od voličskej základne, potrebujeme zabezpečiť dôstojné dôchodky pre našich starých rodičov, rodičov a v konečnom dôsledku aj pre nás, pre mladé rodiny.

Aké sú najväčšie problémy Slovenska z vášho pohľadu ako mladého človeka s rodinou?

Určite sú to kapacity škôlok a jaslí a bývanie. Začína to byť obrovským problémom kvôli vysokým cenám, vysokým úrokom a drahým podnájmom. Mali by sme si uvedomiť, že mladý človek, ktorý má rodinu, musí zaopatriť deti, častokrát aj rodičov a ešte aj starých rodičov a popritom tvrdo pracovať. Veľké bremeno sa kladie práve na mladé rodiny v produktívnom veku a to častokrát núti týchto ľudí mať aj dve-tri práce alebo opustiť domov a pracovať v zahraničí. Tu by som privítal väčšiu angažovanosť štátu aj prostredníctvom EÚ, aby zatlačili na programy pre podporu ľudí v produktívnom veku. Keď sa oni budú mať doma dobre, lepšie vychovajú ďalšie generácie a lepšie sa budú vedieť postarať aj o svojich rodičov, či starých rodičov.

Čo Slovensku chýba a kde by ste ho rád videli vy? A s akou stranou v koalícii?

Už som to naznačil, no nespomenul som jednu veľmi dôležitú vec a tou je zdravotníctvo a inovácie práve v tejto oblasti. Veľmi by som si želal, aby v každom okresnom meste bola plnohodnotná nemocnica. Keďže vieme, že to nie je celkom možné, určite by som zriadil v každom okresnom meste moderné diagnostické centrum, kde by vás v prípade problému vedeli okamžite diagnostikovať a previezť do pracoviska, špecializovaného na daný zákrok. Chýba apel na prevenciu, zdravú výživu a pohyb. V tomto zaostávame aj vo svetových rebríčkoch. Prvotná je vždy prevencia, potom presná diagnostika a nakoniec samotný zákrok. Bol by som veľmi šťastný, ak by sme si dali jeden obrovský cieľ. A to stať sa povestným tigrom práve v zdravotníctve v EÚ.

V akej koalícií vidíte vy Hlas?

Pozorne sledujem aj ostatné politické subjekty, ich názory a program (ak ho majú). Povedať dnes, kto, s kým a prečo, je predčasné. Strana Smer vedome klame, ak nás spája s liberálnymi stranami. Skrachovaná eseročka OĽANO nás zase neopodstatnene nazýva smerohlas. Sme HLAS - sociálna demokracia a chceme plnohodnotne vládnuť. Sme na to pripravení. Chceme priniesť na Slovensko modernú sociálnu demokraciu. Máme najdôveryhodnejšieho lídra strany, najväčší počet regionálnych politikov, cez 2000 stálych členov a hlavne máme plán a silný tím. Ak nám ľudia dajú šancu, poveríme naše orgány, aby sa dohodli so stranami, ktoré budú rešpektovať náš plán a aj tím. Zo spolupráce naše predsedníctvo oficiálne vylúčilo strany ĽSNS a OĽANO.

Budete na kandidátke Hlasu? Viete aj, na akom mieste sa umiestnite?

Bol som oslovený kandidovať do NR SR v septembrových voľbách. Momentálne prebiehajú štandardné formálne úkony a predsedníctvo bude rozhodovať o našich nomináciách. Pevne verím, že sa rozhodnú správne a vyberú zástupcov, ktorí dokážu reprezentovať stranu HLAS aj v regiónoch a dokážu osloviť čo najširšie publikum, s cieľom získať čo najviac hlasov pre HLAS.