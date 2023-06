BRATISLAVA - O voľbu poštou zo zahraničia sa dá požiadať najneskôr do 9. augusta. Žiadať sa dá listom alebo elektronicky. Volič môže hlasovať vo voľbách do Národnej rady SR mimo územia Slovenska, ak nemá trvalý pobyt na Slovensku alebo aj vtedy, ak ho má, no v čase volieb bude v zahraničí. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR.

"Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023," upozornil tlačový odbor MV. Na podanie žiadosti je potrebný platný slovenský občiansky preukaz alebo platný slovenský cestovný pas. "V prípade, že volič má neplatný doklad, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, respektíve cestovného pasu na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku alebo zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky," priblížil rezort.

Nová elektronická služba

Elektronicky je možné požiadať o voľbu poštou cez novú elektronickú službu na webe MV SR, ako aj cez ústredný portál verejnej správy. Volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine a e-mailovú adresu. Následne sa mu odošle výzva na overenie e-mailu, ktorú musí vykonať do jednej hodiny. Po odoslaní úplnej žiadosti o voľbu poštou v zákonnej lehote a overení e-mailovej adresy bude volič zapísaný do osobitného zoznamu voličov. O zapísaní do osobitného zoznamu voličov a o stave vybavenia žiadosti o voľbu poštou sa voličovi zašle notifikácia na ním zadaný email a do jeho elektronickej schránky, ak požiadal cez ústredný portál verejnej správy.

Listinne posiela volič žiadosť o voľbu poštou na adresu Ministerstva vnútra SR. Bližšie informácie o potrebných údajoch, ako aj vzor žiadosti je zverejnený na webe MV SR. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo v prvých dňoch približne 4000 voličov. V parlamentných voľbách v roku 2020 volilo poštou zo zahraničia 48.925 voličov. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.

Pri hlasovaní poštou treba čakať na zaslanie materiálov od MV SR

Pri voľbe poštou zo zahraničia musí volič čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu na adresu v cudzine zašle Ministerstvo vnútra (MV) SR najneskôr 21. augusta. Volič ich musí zaslať späť tak, aby boli doručené najneskôr deň pred parlamentnými voľbami, teda 29. septembra. MV to pripomína na svojom webe. Pokiaľ požiadal volič o voľbu poštou elektronicky, MV mu zašle obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV SR a vytlačiť. "Hlasovacie lístky budú zverejnené najneskôr do 31. júla 2023," píše sa na webe MV.

Ak požiadal o voľbu poštou písomne, poštou mu prídu okrem obálok aj hlasovacie lístky. Pri tlači hlasovacieho lístka treba skontrolovať, či sú údaje zverejnené na dvoch stranách, v tom prípade sa má vytlačiť obojstranne. "V prípade nemožnosti obojstrannej tlače oba listy hlasovacieho lístka pevne spojte. Ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je takýto hlasovací lístok neplatný," priblížilo MV. "Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb," upozorňuje na svojom webe MV.

Volič dostane emailovú notifikáciu s potvrdením doručenia

Zákon nepripúšťa možnosť, aby si volič nechal doručiť zásielku s materiálmi na hlasovanie aj na Slovensku. "Ak chcete voliť poštou, ste povinný v žiadosti o voľbu poštou uviesť adresu v zahraničí, na ktorú vám bude možné zaslať materiály na hlasovanie," uviedol rezort vnútra. Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL", na ktorej je uvedená adresa sídla Ministerstva vnútra SR ako adresáta, adresa voliča ako odosielateľa a jedinečný identifikačný kód. Výdavky spojené so zaslaním hradí odosielateľ.

Volič dostane emailovú notifikáciu s potvrdením doručenia, keď sa návratná obálka doručí MV. Návratnú obálku je možné zaslať poštou aj z územia SR alebo doručiť do podateľne Ministerstva vnútra SR na Drieňovej ulici v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h. Registráciu pre voľbu poštou môže volič zrušiť iba v prípade, že jeho zásielka s materiálmi na hlasovanie sa MV vrátila ako nedoručená, o čom dostane volič emailovú notifikáciu. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď bol vyhlásený termín volieb.