Pracovný veľtrh Kariéra EXPO v Košiciach: Prácu hľadali absolventi, manažéri, ale aj "astronauti"

Prácu v metropole východu si mohli nájsť nielen absolventi stredných a vysokých škôl, ale aj ľudia, ktorí túžia po zmene. Ponuka zamestnávateľov nielen z východného Slovenska bola naozaj pestrá. Vyberať sa skutočne dalo z čoho. Prácu neponúkali len súkromné spoločnosti, ale aj štátne inštitúcie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Počas celého dňa bol pripravený bohatý sprievodný program. Návštevníci si mohli nechať skontrolovať svoj životopis odborníkmi či absolvovať modelový pracovný pohovor.

Mnohých na pracovnom veľtrhu zaujal stánok Košického samosprávneho kraja. Viacerí si pri ňom mohli klásť otázky, prečo košická župa hľadá astronautov. Touto myšlienkou sa podľa ich slov len snažili upútať pozornosť talentovaných ľudí z východu a ukázať im, že svoj um, pracovné skúsenosti a šikovnosť môžu naplno využiť aj v rámci Košického samosprávneho kraja. „Ako hovorí jeden z najslávnejších výrokov 20. storočia od amerického astronauta Neila Armstronga: 'Je to malý krok pre človeka, ale obrovský skok pre ľudstvo' – aj my v Košickom kraji sa neustále snažíme s novými nápadmi a inováciami posúvať hranice možného, aby sme pre obyvateľov priniesli tie najlepšie riešenia výziev súčasnosti i budúcnosti,“ vysvetlil pre topky.sk košický župan Rastislav Trnka. A čo hľadali? Projektových manažérov do svojich radov, ktorým ako „astronautom nechýba dávka odvahy, vedomostí, skúseností a hlavne chuť dosahovať nové úspechy“.