Zisková prirážka či agrodotácie: Aj to sú témy, ktoré poslanci presúvajú do druhého čítania

BRATISLAVA - Zisková prirážka obchodných reťazcov pri predaji vybraných potravín nebude primeraná, pokiaľ bude vyššia ako 40 % oproti nákupnej cene. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách skupiny nezaradených poslancov z mimoparlamentnej strany Hlas-SD, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

"Ide o nadpriemernú výšku prirážky, ktorá umožní obchodným reťazcom pokryť náklady s predajom a distribúciou tovaru, zároveň však zabezpečí, že nebudú zneužívať svoje postavenie na obohacovanie sa na úkor spotrebiteľov a dodávateľov," vysvetlili predkladatelia.

Dôvodom tejto zmeny je podľa nich výrazný rast cien potravín na Slovensku. "Odborníci naznačujú, že toto zdražovanie nie je do veľkej miery spôsobené objektívnymi faktormi a zvyšovaním nákladov priamo u výrobcov, naopak ide o zvyšovanie obchodných marží predajcov potravín, ktorí tlačia svojich dodávateľov s cenami čo najnižšie a následne ich spotrebiteľom predávajú s enormnými ziskami," uviedli poslanci v dôvodovej správe.

Návrh má za cieľ upraviť výšku obchodnej prirážky, ktorá sa považuje za primeranú a pomerne nadpriemernú aj v zahraničí. Zároveň definuje okruh potravín, na ktoré by sa táto primeraná prirážka, ktorú reťazce nemôžu prekročiť, aplikovala. Návrh tiež upravuje výšku sankcií, ktorá sa uplatní v prípade, že reťazce zákaz dohodnutia neprimeranej obchodnej prirážky porušia. Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.

Agrodotácie a štátne pomoci by mali mať nový právny základ

Agrodotácie a štátne pomoci by mali mať nový právny základ. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

"Cieľom návrhu zákona je, pokiaľ ide o poskytovanie dotácií v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, vytvoriť nový právny základ pre poskytovanie dotácie. Pokiaľ ide o poskytovanie pomoci, cieľom návrhu zákona je nadviazať na existujúci všeobecný vnútroštátny právny základ poskytovania pomoci a ten doplniť o ustanovenia špecifické pre poskytovanie pomoci ministerstvom pôdohospodárstva," spresnil agrorezort.

Potreba vypracovať návrh zákona vyplýva z odporúčaní kontrolných orgánov a z poznatkov získaných z aplikačnej praxe pri poskytovaní štátnej pomoci a minimálnej pomoci a dotácií, ktoré sa neposkytujú v rámci pomoci, v pôsobnosti MPRV.Ministerstvo dodalo, že návrh okrem iného v oblasti poskytovania pomoci umožní prostredníctvom schém pomoci pokryť široký rozsah účelov pomoci a podmienok jej poskytovania ustanovený v právne záväzných aktoch EÚ.

Výrazne zadlžené samosprávy by sa po 15 rokoch mohli zbaviť svojich dlhov

Výrazne zadlžené obce, mestá či mestské časti by sa po 15 rokoch v nútenej správe mohli zbaviť zostávajúcich dlhov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy skupiny poslancov Sme rodina, SaS a nezaradených, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.

Podmienkou zbavenia sa dlhu má byť, že počas 15 rokov v nútenej správe obec spláca toľko, koľko jej umožňuje rozpočet. Po uplynutí lehoty by sa zvyšná časť dlhu stala nevymáhateľná. V prípadoch už zavedenej nútenej správy by lehota na uspokojenie pohľadávok nemala uplynúť skôr ako jeden rok odo dňa účinnosti novely. Tá je navrhovaná od 1. augusta tohto roka.

Súčasná právna úprava je nevyhovujúca

V praxi sa podľa predkladateľov ukázalo, že súčasná právna úprava je nevyhovujúca a nerieši najzávažnejšie prípady predlženia. Poukázali na prípady, kedy obec či mestská časť napriek tomu, že je dlhodobo v nútenej správe a že sa v rámci možností rozpočtu snaží svoje splatné záväzky uspokojovať, nedochádza k ich reálnemu poklesu. Ako príklad uviedli bratislavskú mestskú časť Devín.

"Naopak, v čase dochádza k nárastu dlhu o príslušenstvo do takej miery, že v súčasnosti takmer tri štvrtiny dlhu tvorí len príslušenstvo. Za súčasného stavu neexistuje reálna možnosť, aby došlo k úhrade všetkých splatných záväzkov, keďže len uhradenie istiny by pri súčasnom tempe splácania trvalo takmer 500 rokov," upozornili predkladatelia v dôvodovej správe. Ich návrh tak má priniesť riešenie, ktoré značne predlženým obciam, mestám a mestským častiam umožní, aby sa po uplynutí zákonom stanovenej lehoty zbavili svojich dlhov.