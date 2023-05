Postoje strednej Európy zmenila ruská vojna proti Ukrajine, uviedol Káčer vo Florencii

FLORENCIA/BRATISLAVA - Postoje strednej Európy sa donedávna zdali neraz nejasné, akoby si štáty nechceli zvoliť stranu, avšak ruská vojna proti Ukrajine to zmenila. Vyhlásil to dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer, ktorý v piatok vystúpil vo Florencii na diskusnom fóre Európskeho univerzitného inštitútu. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Šéf slovenskej diplomacie vystúpil v paneli o politike strednej Európy a vojne na Ukrajine spolu so svojím rakúskym kolegom Alexandrom Schallenbergom.

Archívne video: Káčer po skončení ministerských rokovaní: Ukrajina EÚ odkázala, že pred ofenzívou potrebuje predovšetkým muníciu

"Sú to práve štáty zo strednej Európy, ktoré sa rozhodne postavili na stranu Ukrajiny a poslali jej v kritických chvíľach potrebné vojenské vybavenie, nevraviac o humanitárnej či politickej pomoci," uviedol Káčer. Súčasne zopakoval, že podpora Ukrajiny je v bytostnom záujme SR a tento postoj je jednoznačne proslovenský.

Ruská agresia proti Ukrajine okrem dôležitosti krajín strednej Európy podľa Káčera odkryla aj viaceré slabiny, napríklad v podobe prílišnej energetickej závislosti od Ruska či podcenenia škodlivosti kremeľskej propagandy. Káčer v tejto súvislosti upozornil na význam profilovania sa Európskej únie ako globálneho hráča, ako aj potrebu ďalšej európskej integrácie.

Strategický nástroj

"Je to strategický nástroj, ktorý musíme používať. Aj situácia na Ukrajine, kde sa zdanlivo zamrznutý konflikt rozhorel do plnohodnotnej vojny, nech nám slúži ako pripomienka toho, kam môžu veci zájsť, ak sa prestaneme zaujímať o situáciu v našom susedstve," povedal Káčer s tým, že Slovensko bude Ukrajine pri napĺňaní jej euroatlantických ambícií nápomocné. Na okraj konferencie vo Florencii rokoval Káčer so šéfom švédskej diplomacie Tobiasom Billströmom.