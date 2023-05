Maturanti, už o chvíľku sa bude konať interná časť maturitnej skúšky: Ako sa pripraviť a čo spraviť, aby ste ju zvládli?

Interná časť maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 22. mája 2023 do 9. júna 2023. Tvoja škola si vyberie jeden z troch ponúkaných týždňov a práve v ňom sa budú konať maturity. Každá škola by to mala zverejniť. Ak to stále nevieš, odporúčame sa na to spýtať.

Prečo maturita?

Skúška dospelosti, ako sa ľudovo nazýva maturita, je meradlom tvojich vedomostí a zručností, ktoré si mal nadobudnúť za 4 roky na strednej škole. Výsledkom maturitnej skúšky budú známky, ktoré ti v budúcnosti v podobe maturitného vysvedčenia budú slúžiť ako doklad o ukončení štúdia. V marci si absolvoval externú (písomnú) časť maturity, ktorá pozostávala zo slovenského jazyka (test a sloh) a anglického jazyka (test a sloh). Ak si si vybral ako maturitný predmet aj matematiku, písal si test aj z nej. Oficiálne výsledky by ti mali prísť v najbližších dňoch a podľa nich sa môžeš pripraviť na internú časť.

Interná časť maturitnej skúšky pozostáva zo všetkých predmetov, z ktorých sa maturuje (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, biológia, fyzika...). Tvojou povinnosťou bolo vybrať si 2 predmety, z ktorých budeš popri slovenčine a angličtine maturovať. Ústna skúška sa bude konať pred komisiou, ktorá bude kontrolovať tvoju odpoveď. Najskôr dostaneš 20 minút na prípravu, ktorú si môžeš napísať na papier a ďalších 20 minút odpovedáš.

Ak ti prišli výsledky z externej časti maturity a pri výsledku testu sa ti ocitlo číslo, ktoré je nižšie ako je potrebná hranica na úspešné absolvovanie, neboj sa! Ak si nespravil test, stále to môžeš „dobehnúť“ na ústnej časti. Z tej by si mal dostať najhoršiu známku trojku, ak si spravil sloh. Ak si nespravil ani ten, maturitu si budeš musieť zopakovať začiatkom septembra.

Ako si to zjednodušiť?

Ak si čakal, že sem napíšeme, že sa dá maturita spraviť aj bez učenia, máš smolu. Do knižiek sa predsa len budeš musieť pozrieť a čo to sa naučiť. My ti prinášame len zopár tipov, ako to pôjdeš ľahšie a systematickejšie.

1. Priprav si materiály

Predtým, ako sa začneš učiť, si vyčleň jeden deň, kedy si dáš dokopy všetky študijné materiály. Ak to ešte nemáš, skús sa spýtať starších študentov, spolužiakov alebo kamarátov. Väčšinou sa vypracované maturitné otázky posúvajú od starších študentov k mladším. Ak sa ani takto k tebe nedostali, pozri internet. Je tam veľmi veľa zaujímavých podcastov alebo materiálov, ktoré ti pomôžu. Od tohto roka sa maturitné zadania budú zverejňovať sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.

2. Sprav si harmonogram

Dopredu si priprav časový harmonogram, kde si rozvrhneš, kedy sa budeš učiť aký predmet. Plánovanie ja alfa a omega každej dobrej prípravy. Vyčleň si dostatok času na prejdenie si všetkých maturitných otázok, aby si pred komisiou nezostal zaskočený. Taktiež to nepreháňaj s učením v jeden deň. Môže sa stať, že si toho na plecia zoberieš viac, než tvoja hlava dokáže v jeden deň spracovať.

3. Kvalitný spánok a strava je základ

Unavený mozog pracuje oveľa pomalšie. Zdravý životný štýl je oveľa dôležitejší v náročných situáciách ako inokedy. Preto si daj záležať, aby si v dňoch, kedy tvoju hlavu zamestnávaš veľa informáciami, jej doprial kvalitný oddych v podobe dostatočného spánku (aspoň 7 – 8 hodín). Spánok je pre kvalitné štúdium kľúčový. Nebudeme si klamať, každý z náš vie, ako vyzerá jedálniček študenta. Polotovary a čipsy sú jeho najlepší priateľ. Práve mastné jedlá a jedlá s vysokým obsahom cukru ti pred maturitou môžu uškodiť. Radšej siahni po zelenine a strukovinách, čajoch alebo orieškoch. Správne stravovanie a pravidelný spánok ti znížia stres a hneď sa ti bude učiť lepšie.

4. Zabudni na prokrastináciu

Odkladať úlohy na neskôr si mohol doteraz. Už je neskoro a je najvyšší čas sa začať aktívne pripravovať. Či už si ranné vtáča alebo nočná sova, zariaď si učenie tak, aby si nad poznámkami nezaspával. Ak ťa nebaví klasické učenie, skús iné metódy, ktoré ti môžu sadnúť. Niektorým žiakom pomáha, keď si kľúčové slová zapisujú a tvoria si z nich záchytné body. Iní študenti preferujú vysvetľovanie učiva niekomu inému. Nájdi si tu svoju metódu a postupuj podľa nej.

5. Čo sa učiť?

Maturitné témy nie sú básnička, aby si sa ich naučiť naspamäť. Ak by si pri ústnej maturite zabudol slovo alebo by ťa komisia prerušila, nemusel by si vedieť, ako pokračovať. Učivo sa snaž najskôr pochopiť a spojiť si dôležité informácie. Ak budeš postupovať takto, učivo si oveľa jednoduchšie zapamätáš a aj mu porozumieš. Nevyznačuj si všetko. Nauč sa iba základné a dôležité pojmy. Na odpoveď máš 20 minút. Mysli na to!

6. Nerozptyľuj sa

Sadni si za stôl, do ruky chyť papiere alebo zober notebook a uč sa. Vypni všetky upozornenia, daj vedieť kamarátom, že sa začínaš učiť. Všetky ostatné podnety, ktoré môžu byť pre teba rušivé, odstráň. Učenia neodíde, počká ťa. Odlož telefón a sústreď sa na učenie. Daj si aj prestávky. Vhodná je pri učení metóda, ktorá pozostáva zo 45 minúť učenia a 15 minút pauzy. Podobne ako v škole. Prestávky sú dôležité.

7. Vo dvojici to ide lepšie

Posledný tip od nás, ak nemáš rád samotu a lepšie sa ti učí s kamarátom, dohodnite si skupinové učenie. Možno to nebude tvoja šálka čaju, ale za vyskúšanie nič nedáš. Možno ti to pomôže a inú metódu už nikdy neskúsiš. Môžete si so spolužiakom/kamarátom vysvetľovať učivo, navzájom sa skúšať a pomáhať si v oblastiach, ktoré tomu druhému nejdú.

Pri maturitách ti držíme palce a prajeme málo stresov. Nemusíš sa báť, nejako to zvládneš. Ak nie, opravný termín nie je hanba. Daj nám do komentárov vedieť, či ti niektorý tip od nás pomohol.