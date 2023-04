Pri kontrole chovného zariadenia by mali byť mladé zvieratá označené čipom

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Pri kontrole chovného zariadenia by mali byť mladšie zvieratá označené čipom a zapísané v evidencii chovateľa. Tým sa má znížiť riziko falšovania veku šteniat, zamieňania a miešania šteniat od rôznych matiek a z rôznych chovných zariadení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili nezaradení poslanci Monika Kozelová, Ján Mičovský a Jaromír Šíbl.