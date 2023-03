Ďalšia nehoda na svahu: Na Táloch vrazil lyžiar do 8-ročnej Terezky, skončila na jednotke intenzívnej starostlivosti

TÁLE - Rodina Piterkovcov si užívala príjemný čas v stredisku Tále. V čase obeda, keď bolo na svahu menej ľudí, do dievčatka zozadu narazil dospelý lyžiar. Pristavil sa, no potom pokračoval ďalej. Rodičia Terezky ho už nenašli. Zvažujú, že podajú naňho trestné oznámenie.

archívne video

K nehode na Táloch prišlo nie dlhý čas po tragickej udalosti vo Veľkej Rači, kde si vo februári zrážka na svahu vyžiadala život osemročného chlapca. Aj v tomto prípade bola príčinou vysoká rýchlosť lyžiara.

Ako informuje RTVS, osemročnú Terezku vo veľkej rýchlosti zozadu zrazil lyžiar okolo obeda, keď nebol svah plný ľudí. "Myslím, že tam testoval lyže a jazdil veľkou rýchlosťou. Lyžiar sa aj spýtal, či je v poriadku a keď sa manželka dostala k malej, pustil sa na lyžiach dole,“ povedal pre televíziu Terezkin otec Róbert Piterka. Lyžiara, ktorý nehodu spôsobil, nenašli. Zvažujú, že na neho podajú trestné oznámenie.

„Je povinnosťou zastať a poskytnúť prvú pomoc. Je to aj slušnosť. Človek musí niesť zodpovednosť a zavolať lyžiarsku službu,“ zdôraznil záchranár Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry Juraj Janko.

Namiesto lyžovačky hospitalizácia v nemocnici

Zdravotný stav Terezky si vyžiadal jej prevoz do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde s ťažkými zraneniami ležala niekoľko dní na jednotke intenzívnej starostlivosti. V súčasnosti je jej stav stabilizovaný. „Mala tržné poranenia sleziny. Chvalabohu sa to všetko zlepšilo a nebola nutná operácia. Je to na dobrej ceste,“ dodal jej otec.

Odborníi zdôrazňujú a vyzývajú, aby ľudia boli na svahoch opatrnejší a predvídali možné kolízie. Pripomínajú, že deti sú zraniteľnejšie.

„Vždy je zodpovedný ten, ktorý ide zozadu. On vidí a musí predpokladať, čo ten pred ním urobí. Radím sa možno hodiť o zem, ale väčšinou to človek nespraví a ide do tej zrážky. Nedokáže totiž zmeniť smer jazdy v zlomku sekundy,“ uviedol prezident Slovenskej asociácie učiteľov lyžovania a snowboardingu Jaroslav Pavelka.