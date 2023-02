Meteorológovia informujú: Na východnom Slovensku hrozí silný vietor a na horách platí druhý lavínový stupeň

Meteorológovia pre okres Brezno vydali výstrahu do 17.00 h. Pre okresy Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov platí do 22.00 h. V okresoch Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou sa môže silný vietor vyskytnúť do 20.00 h.

Archívne video: Príroda opäť ukázala svoju silu: Zábery z Dubnice nad Váhom, kde silný vietor strhol strechu!



Galéria fotiek (4) Výstrahy 27.2.2023

Zdroj: SHMÚ

"Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 45 až 55 kilometrov za hodinu," priblížilo SHMÚ. Táto rýchlosť podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

SHMÚ zároveň vydali pre rieku Latorica v okrese Michalovce hydrologickú výstrahu prvého stupňa pred povodňou. "Upozorňuje na jav, ktorý môže spôsobiť relatívne malé nebezpečenstvo, škody na majetku menšieho rozsahu. Môže sa vyskytnúť aj niekoľkokrát do roka," skonštatovali meteorológovia.

Galéria fotiek (4) Výstrahy 27.2.2023

Zdroj: SHMÚ

Na horách platí druhý lavínový stupeň

Na horách je aktuálne vyhlásený druhý stupeň lavínového nebezpečenstva z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V uplynulých dňoch napadlo 20 centimetrov nového voľného snehu. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Galéria fotiek (4) Výstrahy 27.2.2023

Zdroj: Horská záchranná služba

Bešinský upozornil najmä na vetrom naviate snehové dosky na prevažne východných orientáciách Západných a Vysokých Tatier, ktoré ležia na tvrdom až ľadovom podklade. Ich typickým znakom sú strungy, vlny na snehovej pokrývke. V týchto miestach je podľa neho pravdepodobné uvoľniť lavínu už pri malom dodatočnom zaťažení, a to najmä v miestach, kde sa prudko mení sklon svahu. "Väčšie množstvo snehu je naviate aj popod skalné steny, v úzky strmých žľaboch a muldách. Vplyvom silnejúceho vetra bude lavínové nebezpečenstvo stúpať a rozširovať sa aj na južné orientácie," dodal.

Počasie v pondelok bude polojasné až oblačné, zo severnej strany Tatier bude veľká oblačnosť a ojedinele slabé sneženie. Fúkať má prevažne severovýchodný vietor s rýchlosťou tri až desať, vo vysokých polohách spočiatku do 15 metrov za sekundu. Popoludní bude čiastočne slabnúť. Teplota vo výške 2000 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo mínus 11 stupňov Celzia.