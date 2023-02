Legendárna relácia K-FUN opäť ožíva: Sex aj pikantná zábava štartujú v šou na rádiu VIVA!

BRATISLAVA - Relácia K-FUN po rokoch ožije vďaka rádiu VIVA, ktoré spúšťa jej vysielanie už 15. februára 2023. Vysielať sa bude každú stredu od 22:00 do 24:00, dokonca s pôvodnou moderátorskou dvojicou, ktorá rozprúdi tabuizované témy plné pikantností.

Mnohí poslucháči rádia si určite spomínajú na rozhlasovú reláciu “Kefan”, ktorá sa tešila popularite zhruba pred desaťročím. V tom čase prekonávala rekordy v počúvanosti, a to aj napriek tomu, že často rozoberala tabuizované témy. Venovala sa totiž rôznym pikantnostiam spojenými so sexom či erotikou, pričom nechýbali známi hostia a vtipné komentáre. Pre všetkých priaznivcov tejto rádiovej show máme dobré správy. Už čoskoro sa vracia do éteru.

„Sme radi, že sa nám podarilo presvedčiť pôvodných tvorcov relácie na spoluprácu. Pre cieľovú skupinu 30+, na ktorú smerujeme nové nastavenie rádia, bola relácia K-FUN legendou. Chceme túto nostalgiu oživiť a v novom šate opäť priniesť do éteru. Veríme, že si poslucháči aj prostredníctvom tejto relácie nájdu cestu k rádiu VIVA,” prezradil Juraj Volentics, konateľ rádia VIVA.

Legendárna relácia K-FUN sa vracia v rádiu VIVA





Ďalšie fotky

Obnovená relácia môže do rádia VIVA prilákať nielen starých fanúšikov, ktorí pri vysielaní zažijú zaručenú dávku nostalgie, ale aj nových poslucháčov, ktorí rádio za bežných okolností nezvyknú počúvať. Keďže ide o show, ktorá nemá na Slovensku konkurenciu, už teraz je viac než isté, že aj po rokoch opäť prepíše rekordy v počúvanosti. Nezabudnite si preto naladiť rádio VIVA už v stredu 15. februára o 22:00 a pripravte sa na dávku poriadnej zábavy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Rádio Viva

Zopakuje sa aj spojenie pôvodnej moderátorskej dvojice Docent Hormón a Inžinier Vagimír, ktorá pridávala celému “Kefanu” na popularite a inak tomu nebude určite ani teraz. Títo moderátori nepoznajú slovo tabu a rozoberajú všetko, čo ich zaujme. Opäť sa môžete tešiť na pikantné témy a zaujímavých hostí.