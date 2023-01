Pavel Ondek: Za neúspech v roku 2022 považujem aj rušenie polročných prázdnin

V uplynulom roku sa nepodarilo Odborovému zväzu školstva presvedčiť ministra školstva, aby došlo k zvýšeniu normatívneho financovania. Teda, aby sa zvýšili dotácie na žiaka viac, aby školy mohli prežiť, skonštatoval Ondek.

"Vidíme, že je tu obrovská kríza, ktorú spôsobila energetická situácia. Síce je to celosvetové, ale školstvo tým trpí," povedal. Ďalej sa školským odborárom nepodarilo presvedčiť odborníkov z ministerstva školstva, aby nerobili zmeny v reforme základného školstva. Poukázal pritom na rušenie prvého a druhého stupňa na základných školách a vytvorenie troch cyklov, do ktorých by boli rozdelené jednotlivé ročníky základnej školy.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR – František Iván

Často sme sa stávali rukojemníkmi

Celá politika školstva vo vzťahu k odborom sa niesla podľa Ondeka v problémoch, ktoré vznikali na úrovni politických strán OĽANO a SaS a nevraživosťou medzi politikmi. "Často sa stávalo, že sme sa stávali rukojemníkmi vo veci požiadaviek financovania pre školstvo, nielen pre platy, ale aj pre energie a pre zmenu financovania nepedagogických, ale aj pedagogických zamestnancov," vysvetlil.

Za pozitívne možno podľa Ondeka hodnotiť to, že sa im podarilo presvedčiť ministra financií, aby sa zvýšili financie do školstva. "Tu je výsledok, že dochádza k zvýšeniu platov nepedagogických a pedagogických zamestnancov, učiteľov vysokých škôl ale aj vedcov," dodal.