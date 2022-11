Europoslanci označili Rusko za štát podporujúci terorizmus, Beňová sa tomu vzoprela: TOTO si o tom myslí

Archívne video: Monika Beňová oženila syna: Zábery zo svadby!

Europoslanci zároveň vyzvali 27-člennú EÚ, aby nasledovala príklad europarlamentu. Slovenská europoslankyňa Monika Beňová však tvrdí, že je politicky nekorektné rezolúcie s takýmto znením vôbec navrhovať. „V prvom rade, na rozdiel od akýchkoľvek pseudoromantikov a wanabymoralistov, politik/čka má zodpovednosť hlasovať nielen v súlade s vedomím a svedomím, ale podľa možnosti aj v súlade s právom. O množstve vecí si môžeme myslieť čokoľvek, môžu nás hnevať, dojímať, či vyvolávať akúkoľvek inú emóciu, ale keď príde hlasovanie, musí byť racionálne,“ uviedla.

Pekný deň prajem. Ešte pred odletom do Bruselu aspoň pár slov k tomu, prečo som nepodporila rezolúciu EP o Rusku a prečo... Posted by Monika Beňová on Tuesday, November 29, 2022

Ako tvrdí, európska legislatíva nijako neupravuje pojmy ako teroristický štát či štát podporujúci terorizmus. Podotkla tiež, že na rozdiel od toho americká právna úprava ho pozná, napriek tomu Rusko takto neoznačila. „To, že považujem vojnu proti Ukrajine za nespravodlivú neznamená, že nebudem rešpektovať medzinárodný právny rámec. Žiadna z medzinárodným inštitúcií dodnes nerozhodla ani o genocíde, ani o terorizme a ani o vojnových zločinoch. Ruska na Ukrajine. Také sú fakty a taká je politická realita,“ odkázala s tým, že keď sa to niekomu nepáči, je to jeho vec. „Ani mne sa to nie. Ale žiadna vymyslená rezolúcia EP to nezmení,“ dodala.

„Chcem ešte doplniť, aby to bolo jasné, že hlasovať za ´pôžičky´ v rozsahu 18 miliárd pre Ukrajinu nebudem rovnako. Lebo nebudem klamať ľudí že je to pôžička. Ukrajina, zničená vojnou, nebude môcť splácať takéto ´pôžičky´. Bolo by čestnejšie neklamať a nájsť úprimnejšiu formu pre označenie finančnej pomoci,“ uviedla na záver.

Galéria fotiek (3) Europarlament sa bude na plenárnom zasadnutí zaoberať návrhom na zrušenie striedania letného a zimného času

Zdroj: TASR/AP

Europoslanci označili Rusko za štát podporujúci terorizmus

Uznesenie podporilo 494 poslancov, 58 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania. V uznesení sa uvádza, že "úmyselné útoky a zverstvá páchané ruskými silami a ich zástupcami na civilnom obyvateľstve na Ukrajine, ničenie civilnej infraštruktúry a iné vážne porušenia medzinárodného a humanitárneho práva predstavujú teroristické činy a vojnové zločiny". Poslanci na základe týchto skutočností označili Rusko ako štát podporujúci terorizmus a za štát, ktorý používa prostriedky terorizmu.

Politická skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) uviedla, že táto iniciatíva prišla na jej podnet. Nakoniec sa v pléne EP hlasovalo o spoločnom návrhu ECR, liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) a frakcie európskych ľudovcov (EPP). Poslanci z ECR pri tejto príležitosti predložili dlhý zoznam "teroristických činov" spáchaných Ruskom na území Ukrajiny.

Poľská europoslankyňa a koordinátorka zahraničnej politiky ECR Anna Fotyga uviedla, že minulosť a súčasnosť ukázali, že Rusko je teroristický štát. "V tomto uznesení to hovoríme jasne. Malo by to mať aj následky. Teroristický štát Rusko by mal byť porazený. Nemôžeme s teroristami vyjednávať ani s nimi obchodovať. Rusko by malo byť medzinárodne izolované, vrátane vylúčenia z Bezpečnostnej rady OSN," povedala. Keďže EÚ v súčasnosti nemôže oficiálne označiť štáty za podporovateľov terorizmu, EP vyzval Úniu a jej členské štáty, aby zaviedli vhodný právny rámec a zvážili pridanie Ruska na takýto zoznam.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Europoslanci okrem toho vyzvali členské štáty, aby zahrnuli ruskú polovojenskú organizáciu známu ako Vagnerova skupina, 141. špeciálny motorizovaný pluk známy aj ako "kadyrovci" a ďalšie ozbrojené skupiny, milície a osoby financované Ruskom na únijný zoznam teroristov.

Zákonodarci ďalej vyzvali EÚ, aby neprestávala medzinárodne izolovať Rusko, a to aj pokiaľ ide o jeho členstvo v medzinárodných organizáciách a orgánoch. Žiadajú obmedzenie diplomatických stykov s Ruskom, ako aj uzavretie a zákaz pôsobenia ruských štátnych inštitúcií v EÚ, ktoré šíria propagandu po celom svete.Na pozadí eskalujúceho násilia Ruska voči ukrajinským civilistom uznesenie EP vyzýva členské štáty EÚ, aby urýchlene dokončili deviaty balík sankcií proti Moskve.