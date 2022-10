Voľby 2022: V Bratislavskom kraji uzavreli väčšinu miestností, nie však všetky

BRATISLAVA – V Bratislavskom kraji uzavreli väčšinu volebných miestností, niektoré sa budú zatvárať postupne. Dôvodom je záujem voličov o sobotné samosprávne voľby, ktorí niekde čakali v radoch aj krátko pred plánovaným oficiálnym uzatvorením o 20.00 h. Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie.

"Bol veľký nápor pred volebnými miestnosťami, keďže sú to spojené voľby a trvá to dlhšie. V niektorých sa preto ešte volí," uviedli z okresnej volebnej komisie v Senci. V obci Tomášov sa tiež volí dlhšie, a to pre ranné technické problémy. Priebeh volieb bol však pokojný, bez incidentov.

V okrese Pezinok volebné miestnosti uzavreli a začínajú so sčítavaním hlasov. Z niektorých volebných okrskov hlásia podľa okresnej volebnej komisie účasť 60 percent, inde okolo 40 percent. Volebné miestnosti uzatvorili aj v okrese Malacky, výnimkou sú Gajary. Priebeh volieb však podľa okresnej volebnej komisie nenarušil žiadny incident.

Ani v okrese Bratislava neuzavreli všetky volebné miestnosti. Volí sa napríklad v Petržalke, v Ružinove, ale aj v Rusovciach či v Starom Meste. Potvrdil to aj hovorca Starého Mesta Matej Števove. "V Starom Meste sa ešte stále volí približne v desiatich okrskoch, aby mohli odvoliť ľudia, ktorí prišli pred 20.00 h," uviedol.