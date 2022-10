VOĽBY 2022 Bizarný priebeh volieb v najmenšej obci na Slovensku: V komisii sú takmer všetci obyvatelia!

PRÍKRA - V najmenšej obci na Slovensku Príkra v okrese Svidník majú 11 voličov. "V dedine je 11 obyvateľov a v komisii sme desiati, takže je to takmer jedna k jednej," povedal jeden z členov volebnej komisie Dušan Harčár.

"Čakáme, kto príde voliť, zatiaľ sme mali dvoch a do večera snáď niekto príde, možno takých osem ľudí," uviedol. Je chalupár, nemá v obci trvalý pobyt, preto v sobotu nevolí. Na otázku, ako sa im žije v najmenšej obci na Slovensku, odpovedal s úsmevom, že najlepšie na svete.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Maroš Černý

Jeden z členov si pamätá ešte minulý režim a vtedajšiu atmosféru vo volebnej komisii

"Sme z Košíc, ale tu sme na dôchodku s manželkou. Trávime tu väčšinu času. Občas chodievame do Košíc na pár dní. Je tu dobre, pokoj," priblížil. Poznamenal, že v obci sa v podstate nedá ani nič sľubovať, pretože rozpočet nepustí. Vo volebnej komisii ako člen bol ešte za socializmu. Vtedy to bola podľa jeho slov čestná funkcia, teraz je to za peniaze.