PREDPOVEĎ POČASIA Babie leto nikam neodchádza: Čaká nás teplý týždeň, teploty vystúpia aj nad 20 stupňov

BRATISLAVA – Po príjemných dňoch babieho leta na Slovensku prituhlo. Koncom týždňa sa objavili na mnohých miestach prvé mrazy, v nedeľu sme sa dokonca prebudili do pochmúrneho a hmlistého rána. Ak by ste však ešte radi privítali nejaké tie slnečné lúče, na ktorých by sa dalo vyhriať, máme pre vás dobré správy.

Predpoveď počasia na budúci týždeň je totiž pozitívna a meteorológovia očakávajú, že babie leto bude pokračovať. Ako upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav, začiatkom týždňa k nám cez Poľsko bude postupovať ďalej na severovýchod teplý front spojený s rozsiahlou tlakovou nížou so stredom nad Britskými ostrovmi. Za ním bude od juhozápadu do našej oblasti prúdiť teplý vzduch. Pripraviť sa treba na hmly, počas dňa by malo byť polooblačno až oblačno. Na juhu a východe ojedinele aj mrholenie. Najvyššia denná teplota 12 až 17, pri zmenšenej oblačnosti okolo 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

V utorok v brázde nízkeho tlaku vzduchu prejde cez strednú Európu ďalej na východ studený front. Za ním sa k nám od juhozápadu rozšíri okraj tlakovej výše. Najmä v noci môže byť oblačno až zamračené, miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky. V priebehu dňa však postupne nastane zmenšovanie oblačnosti, zrážky či hmla sa môžu vyskytnúť len ojedinele zrážky. A bude teplo. Teploty vystúpia na príjemných 16 až 21 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami to bude okolo 14 stupňov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

V stredu bude od juhozápadu bude zasahovať do našej oblasti tlaková výš. Má byť prevažne polojasno. V nižších polohách v noci a dopoludnia sa môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele sa môžu objaviť tiež slabé zrážky. Opäť má byť však teplo. Teploty sa cez deň vystúpia na 15 až 20 stupňov. Pri dlhšie trvajúcej hmle lokálne okolo 13 stupňov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Vo štvrtok bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková výš so stredom nad Rumunskom. Má byť jasno až polojasno, v nižších polohách v noci a dopoludnia na mnohých miestach hmlisto alebo s nízkou oblačnosťou, ktorá sa ojedinele udrží celý deň. Ojedinele môže tiež mrholiť. Stále má byť však teplo s teplotami od 14 do 19 stupňov, lokálne pri hmlách 11 stupňov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Počas piatka bude počasie v našej oblasti bude naďalej ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš

so stredom nad Rumunskom a Ukrajinou. SHMÚ predpovedá, že bude jasno až polojasno, v nižších polohách v noci a dopoludnia na mnohých miestach hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží celý deň. Ojedinele sa môže opäť vyskytnúť mrholenie. Stále má byť príjemne teplo, a to s teplotami od 14 do 20 stupňov a pri dlhšie trvajúcej hmle lokálne okolo 12 stupňov.