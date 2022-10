Mihál podrobil Krajniakovu novelu ostrej kritike: Nespravodlivé a protiústavné, odkazuje!

Ako upozornil Mihál, rodičovské dôchodky sa zavádzajú preto, aby sa zvýšili nízke dôchodky ženám, ktoré vychovali deti, a súčasne preto, aby sa naplnilo ústavné právo občanov poskytnúť časť uhradenej dane či odvodov svojim rodičom. Zákon, ktorý pred pár dňami schválila Národná rada, to však podľa neho nespĺňa. „Výška rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 percenta vymeriavacieho základu dieťaťa. Ale len takého dieťaťa, ktoré platí odvody do Sociálnej poisťovne,“ upozornil Mihál.

Ak je dieťa policajtom, colníkom, členom horskej služby či vojakom a platí odvody v rámci sociálneho zabezpečenia ministerstiev vnútra či obrany, jeho rodičia majú smolu - rodičovský dôchodok zaň nedostanú, čo označil za protiústavné. Rovnako tak je to v prípade, ak dieťa pracuje v zahraničí, je zdravotne postihnuté alebo je už samo na dôchodku. V takom prípade Mihál hovorí nielen o protiústavnosti, ale aj nespravodlivosti. Do tretice spomenul aj skupinu, ktorá zahŕňa deti, ktoré pracujú na kratší úväzok, majú slabo platené povolanie alebo sú poistencom štátu. V takomto prípade zaň rodičia dostanú symbolickú sumu rodičovského dôchodku, čo Mihál označil za nespravodlivé.

„Ako môže mať dôchodca vypočítaný a priznaný dôchodok na základe toho, kde pracujú a koľko zarábajú jeho deti? Jeho deti majú svoj život, samy sa o sebe rozhodujú, rodič bol za ne zodpovedný, kým boli nezaopatrené – ale každý dospelý človek je už zodpovedný sám za svoje činy,“ uviedol.

Poukázal na to, že rodič nemôže za to, že jeho dieťa pracuje v zahraničí alebo je záchranárom či vojakom, a nemôže ani za to, že ako 30-ročnému sa stal jeho dieťaťu vážny úraz a odvtedy nepracuje.

Je spravodlivejšie riešenie pre matky?

Mihál tiež poukázal na to, že matkám sa ako poistencom štátu priznávajú za čas výchovy detí takzvané osobné mzdové body – OMB – len 0,3 až 0,6. Od výšky OMB pritom závisí výška dôchodku – slabé OMB žien sú príčinou ich nízkych dôchodkov.

Ženám treba za výchovu detí poľa neho priznať vyššie OMB. „Také, aké im vychádzajú za roky, keď samy pracovali a platili odvody do Sociálnej poisťovne. A ak ich chceme naozaj zvýhodniť a oceniť výchovu detí, nech sú tieto OMB zvýšené o 20 až 30 percent!,“ odkázal.

„Napríklad ak matka 10 rokov vychovávala deti a 30 rokov pracovala za priemernú mzdu, má dnes priznaný dôchodok vo výške 530 eur. Ak by sa spravodlivejšie určili OMB za výchovu detí, bol by jej dôchodok 600 eur. A ak by sa jej OMB za výchovu detí zvýšil ešte o 20 až 30 percent, tak by dostala 630- až 640-eurový dôchodok,“ uviedol.

Sociálna poisťovňa vie tieto prepočty spätne urobiť aj súčasným dôchodkyniam. Mihál preto hovorí, že načo zavádzať nové nespravodlivosti, lepšie by bolo opraviť súčasný systém.