Slováci vo veľkom bijú na poplach: Kroky vlády sú nonsens! Jasné slová Mihála, na TOTO sa pri druhom pilieri pripravte

Po novom si Slováci, ktorých čaká odchod do dôchodku, budú môcť vybrať z dvoch možností. Jednou z nich je, že síce si čiastku vyberú naraz, ale budú musieť počítať s tým, že sa im úspory zdania. Druhou možnosťou je, že po tom, ako odídu do dôchodku, si nechajú postupne nasporené peniaze postupne vyplácať.

Archívne VIDEO Minister práce Milan Krajniak po vláde: Podarilo sa nám nájsť zhodu

Za návrh hlasovalo 74 zo 76 prítomných poslancov. "Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je predovšetkým prijatie opatrení smerujúcich k zvýšeniu efektívnosti sporiacej a výplatnej fázy starobného dôchodkového sporenia – zavedením predvolenej investičnej stratégie na báze princípu životného cyklu a prioritizáciou dlhodobého vyplácania majetku sporiteľov v starobe," priblížil rezort práce. Rovnako tak bol schválený aj pozmeňujúci návrh poslanca Petra Kremského, ktorý navrhoval ponechať možnosť jednorázového výberu nasporenej čiastky, ktorá sa však bude zdaňovať. Platiť to má od 1. januára 2024.

Avšak, čo to pre ľudí vôbec znamená? To priblížil bývalý minister práce za Radičovej vlády - Jozef Mihál. Ako upozornil, naďalej budú môcť mať Slováci možnosť vyplatenia úspor bez zdanenia, nie však ako jednorázový príspevok.

Väčšina si zvolí druhú možnosť

"Ak váš dôchodok (I. + II. pilier) bude najmenej vo výške tzv. referenčnej sumy (cca 510 €), zvyšnú časť vám DSS-ka vyplatí tak, ako si poviete, hoci jednorazovo. Podľa predstavy ministra Krajniaka však z takto vyplatenej sumy zaplatíte daň. Druhá možnosť je v zákone od začiatku legislatívneho procesu. Vaše úspory si po dosiahnutí dôchodkového veku ponecháte v DSS-ke ešte približne 8-9 rokov a DSS-ka vám každý mesiac vyplatí približne 1/200-tinu nasporenej sumy. Po uplynutí 8-9 rokov zvyšok úspor prejde do životnej poisťovne a tá vám bude vyplácať až do smrti doživotnú rentu," upozornil odborník.

Ako dodal, pri tomto spôsobe sa spomínaná daň platiť nebude, čo vlastne zapríčiní, že si väčšina sporiteľov dobrovoľne zvolí druhú možnosť vyplácania sporenia. Po novom si okrem toho bude dôchodcovská správcovská spoločnosť bude účtovať len jeden poplatok, a to za správu fondu, pričom pôjde o výšku 0,4 percenta z hodnoty úspor.

Mihál pritom odhaduje, že v jednom roku odchádza do dôchodku približne 50-tisíc sporiteľov, ktorí si však úspory nevyberú, lebo nebudú ochotní platiť z nich daň, a preto si ich nechajú ďalších zhruba 9 rokov v spoločnosti. "Po 8-9 rokoch bude mať takto v DSS-kách dobrovoľne-nasilu svoje dôchodkové úspory asi 400-tisíc bývalých sporiteľov. Budú to bývalí sporitelia, budú už na dôchodku. Radi by si svoje úspory už dávno vybrali, ale budú nútení si ich nechať v DSS-kách, kvôli dani. Odhadujem, že jeden sporiteľ má pri odchode do dôchodku nasporených v priemere 15 000 €. Pretože každý mesiac mu DSS-ka bude časť úspor vyplácať, pred odchodom do životnej poisťovne mu po 8-9 rokoch zostane približne 8000 €," vysvetľuje Mihál. Stále platí, že ročne bude treba platiť poplatok za vedenie účtu - v priemere okolo 45 eur.

"Pri týchto predpokladoch za jeden rok DSS-ky získajú od 400.000 sporiteľov na poplatkoch sumu: 400000 x 45 € = 18.000.000 €. Upozorňujem, že ide o odhad. Táto suma môže byť nižšia, ale i vyššia. Doterajší systém bol taký, že sporitelia si pri dovŕšení dôchodkového veku poväčšinou svoje úspory vybrali - samozrejme bez zdanenia. Malá časť úspor šla do životných poisťovní, ktoré dôchodcom vyplácajú doživotné dôchodky. V DSS-kách nezostávalo nič. A z toho "nič" samozrejme nemali DSS-ky žiaden profit," uviedol odborník. Avšak, dvihol aj varovný prst - podľa zákona o dani z príjmov sú totiž plnenia zo starobného dôchodkového sporenia oslobodené od dane. "Viď § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. A zákon o dani z príjmov má vyššiu silu, pokiaľ ide o posúdenie, či sa nejaký príjem zdaňuje alebo či je oslobodený od dane. Náš parlament je... "tukabel"," uzavrel.

Reakcie Slovákov

Reakcia Slovákov však na seba nenechala dlho čakať. Mnohých tieto kroky zákonodarcov nemilo prekvapili. "Dlhé roky si sporím v druhom pilieri. Plánovala som si ich vybrať pri príležitosti životného jubilea, ktoré ma čaká budúci rok. Doba je zlá a nik nevie, čo bude. Nejde o malú sumu peňazí. Ale toto ma dostalo. Fakt už nemám slov na tento štát," povedala Jana pre Topky.sk.

Nechápavo sa k celej veci vyjadrujú aj mladšie ročníky. "Prečo by mi mal niekto zdaňovať peniaze, ktoré mi štát zobrali na odvodoch? Dlhé roky si budem prispievať na lepší dôchodok a ešte mi budú určovať, ako si ho mám vybrať? To je nonsens," povedal naopak Andrej.