Poslanci schválili úpravu štátneho rozpočtu: Príjmy aj výdavky sa zvýšia

Poslanci si najskôr dopoludnia odhlasovali, že o novele budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní a pár minút na to už zákon posunulu do druhého čítania a to aj s hlasmi opozičnej SaS. Na základe ich požiadavky totiž novela zákona špecifikuje už aj rozdelenie výdavkov. Predošlý návrh ho, naopak, neobsahoval.

Plénum nakoniec novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 schválilo. Za návrh hlasovalo 94 z 97 prítomných poslancov.

Podľa návrhu sa celkové príjmy rozpočtu zvyšujú o 1,497 miliardy eur a o rovnakú sumu sa zvyšujú aj výdavky. Rezort práce dostane 207,6 milióna eur na výplatu 13. dôchodku v novembri a 190 miliónov eur na kompenzácie pre ohrozené skupiny. Ministerstvo hospodárstva SR dostane na pomoc firmám s vysokými cenami energií 900 miliónov eur a v kapitole Všeobecná pokladničná správa zostane na kompenzácie pre verejnú správu 200 miliónov eur.

Vláda musela novelu schváliť opakovane

Minulý týždeň muselo byť rokovanie presunuté pre obštrukciu opozície. Plénum opakovane nebolo uznášaniaschopné pri hlasovaní o tom, či pôjde do druhého čítania novela štátneho rozpočtu na tento rok. Smer-SD žiadal zvýšenie rozpočtu len o 207 miliónov eur na opätovné vyplatenie 13. dôchodkov. Liberáli zo SaS zasa označili návrh za bianko šek ministrovi financií Igorovi Matovičovi a žiadali zapracovanie konkrétnych položiek, na ktoré financie pôjdu.

Vláda koncom týždňa preto zvýšenie príjmov schválila opakovane aj výdavkov štátneho rozpočtu na tento rok približne o 1,5 miliardy eur. Súčasťou materiálu už je aj rozpis výdavkov, na ktoré budú financie použité. Kabinet požiadal parlament o prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.