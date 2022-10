Poslanci diskutujú o návrhu SaS na zavedenie partnerského spolužitia

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali v utorok popoludní diskutovať o návrhu legislatívy z dielne SaS, ktorou by sa mohol zaviesť inštitút partnerského spolužitia. Zmeny navrhujú v novele Občianskeho zákonníka.

Do diskusie sa prihlásili ústne štyria poslanci, ešte pred nimi vystúpila v pléne predkladateľka návrhu Jarmila Halgašová (SaS). Po nich sa môžu poslanci do diskusie hlásiť aj ústne. Halgašová zdôraznila, že nechcú zaviesť registrované partnerstvá, ale inštitút partnerského spolužitia, čiže nepozerajú len na páry rovnakého pohlavia, ale aj na páry muža a ženy, ktorí pre akýkoľvek dôvod nechcú alebo nemôžu vstúpiť do manželstva.

Návrhom chcú zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. "Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny, to znamená, že umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia," pripomenuli poslanci v dôvodovej správe. Zaviesť by chceli oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné a v ďalších situáciách týkajúcich sa majetkových a iných práv spolužijúcich partnerov.

Popoludní tiež plénum diskutovalo o návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia NRSR, ktorým by parlament odsúdil útok na LGBTI+ komunitu a zároveň vyjadril znepokojenie nad akýmikoľvek pokusmi obmedzovať práva a slobody menšín a komunít žijúcich na Slovensku.

Poslanci odsúdili útok na LGBTI+ komunitu a vyzvali vládu na kroky

Poslanci Národnej rady (NR) SR ostro odsudzujú tragickú streľbu z 12. októbra, ktorá si vyžiadala dve obete. Zároveň uznesením vyzývajú vládu naplniť záväzky zamerané na zlepšenie postavenia menšín a komunít na Slovensku. Vyplýva to z uznesenia NR SR k silnejúcim prejavom nenávisti voči menšinám a komunitám, osobitne komunite LGBTI+ a židovskej komunite, žijúcim na Slovensku. Poslanci ho odobrili v utorkovom hlasovaní.

"Parlament ostro odsudzuje teroristický čin z 12. októbra 2022, ktorého obeťami boli Matúš Horváth a Juraj Vankulič, ktorých životy vyhasli pre ich sexuálnu orientáciu. Vyjadruje hlbokú sústrasť pozostalým, rodinám a ich blízkym. Zároveň vyjadruje aj uistenie všetkým príslušníkom menšín a komunít, že sú obohacujúcou súčasťou našej spoločnosti," píše sa v uznesení. Útok proti životom príslušníkov menšín z prostredia LGBTI+, ako aj plány na útoky voči príslušníkom židovskej komunity či politikom a ich rodinám považujú poslanci za útok na demokratický štát.

Parlament tiež uznesením vyslovuje závažné znepokojenie nad akýmikoľvek pokusmi obmedzovať práva a slobody menšín a komunít žijúcich na Slovensku. "Súčasne vyzýva politikov, verejne činné osoby, ako aj médiá o vyvarovanie sa akýchkoľvek nenávistných prejavov, ktoré ničia dobré spolunažívanie a môžu viesť k prejavom násilia," uviedli v schválenom uznesení. Poslanci v ňom okrem iného žiadajú vládu naplniť záväzky z programového vyhlásenia vlády zamerané na zlepšenie postavenia menšín a komunít na Slovensku. Vláda by tiež podľa nich mala navrhnúť opatrenia na potlačenie prejavov nenávisti vo verejnom priestore.

K tragickej streľbe došlo na Zámockej ulici v Bratislave pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.