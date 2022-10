Matovič vníma fungovanie bez koaličnej zmluvy pozitívne: Vždy platí, na čom sa dohodneme

Galéria fotiek (1) Igor Matovič

BRATISLAVA - Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič vníma pozitívne to, že už niekoľko týždňov fungujú tri vládne strany bez koaličnej zmluvy a vždy platí to, na čom sa dohodnú. Považuje to za znak toho, že ťahajú za jeden povraz. Na vláde i na koaličnej rade je podľa jeho slov konštruktívna nálada a pokoj.