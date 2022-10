Kedy požiadať o dôchodok? Mihál v tom má jasno! Takto môžete stratiť, ale aj získať desiatky eur

BRATISLAVA – Požiadať o dôchodok v tomto roku, alebo s tým počkať až do toho nového? Táto otázka sužuje momentálne všetkých, ktorí zamýšľajú ísť do starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku. Odborník na sociálne siete Jozef Mihál má v tom jasno.

Počkať so žiadosťou o dôchodok na január budúceho roka je podľa Mihála výhodnejšie vtedy, ak je valotizácia dôchodkov v starom roku nižšia, než rast dôchodkovej hodnoty, očakávaný v novom roku. V roku 2022 bola pritom valorizácia dôchodkov naozaj mizerná - len o 1,3 percenta. Naopak, v tom budúcom by to malo vyzerať lepšie. „Dôchodková hodnota pre rok 2023 rastie o 95 percent medziročného rastu priemernej mzdy (na základe zistení Štatistického úradu SR za 3. štvrťrok). Tento údaj oznámi Štatistický úrad 2.12.2022,“ uvádza Mihál.

Archívne video: Budúci rok bude mať nárok na rodičovský bonus 80% dôchodcov, poznamenal Krajniak

Jeho odhad je, že dôchodková hodnota sa pre rok 2023 zvýši o 7,6 percenta. „Aj keby tento môj odhad nevyšiel a rast ´ADH´ by bol len o 6 percent, stále je to výrazne viac, ako 1,3 percenta,“ upozornil. V praxi to znamená, že dôchodky priznané v roku 2023 budú o 5-6 percent vyššie, ako dôchodky priznané v roku 2022. „Dvaja ´rovnakí´ občania s rovnakým priemerným osobným mzdovým bodom, rovnakým počtom rokov dôchodkového poistenia, jeden požiada o dôchodok ešte pred koncom roka 2022, druhý až 2. januára 2023 - prvý bude mať v roku 2023 dôchodok 500 eur, druhý 530 eur,“ vysvetlil na príklade.

Zároveň však upozorňuje, že ten, kto požiada o dôchodok až 2. januára 2023, hoci tak mohol urobiť napríklad už 2. novembra 2022, stráca dva mesačné dôchodky a nebude mať nárok na takzvaný 14. dôchodok. „Požiadať o dôchodok až k 2. januáru 2023 je výhodné aj preto, lebo ak bude poberateľ takto priznaného dôchodku v roku 2023 pracovať, bude mať nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka = 4922,82 eur, čo pri 19-percentnej sadzbe dane znamená nižšiu daň o 935 eur, a to sú prakticky dva mesačné dôchodky,“ píše.

Čo v prípade predčasného dôchodku?

Pozor však treba dať, ak zvažujete, že požiadate o predčasný starobný dôchodok. Do 31. októbra 2022 platí, že ho dostanete, ak jeho suma dosiahne najmenej 281,40 eur. Od 1. novembra 2022 vám predčasný starobný dôchodok priznajú len vtedy, ak jeho suma dosiahne najmenej 375,10 eur. „Ak zvažujete, že požiadate o predčasný starobný dôchodok, a je predpoklad, že vám vyjde suma v rozmedzí 281,40 eur až 375 eur, nemali by ste zaváhať a mali by ste o predčasný starobný dôchodok požiadať ešte pred 1. novembrom 2022. Ak vám ale vychádza suma predčasného dôchodku 375,10 eur a viac, odporúčam naopak počkať, a o predčasný starobný dôchodok žiadať najskôr od 2. januára 2023,“ odporúča.