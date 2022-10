Povodne nás za prvý polrok stáli nemalé peniaze: Tieto okresy potrápilo počasie najviac

Galéria fotiek (1) Záplavy v obci Valaská Belá

Zdroj: TASR/Dhz Valaská Belá

BRATISLAVA - Za prvý polrok tohto roka spôsobili povodne škody za 58.000 eur. Zasiahnuté boli štyri kraje, a to Nitriansky, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.